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Zelenskiy'nin açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

Zelenskiy'nin açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını, "dünya savaşını başlatma çağrısı" olarak nitelendirdi.

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Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye Zelenskiy'nin açıklamalarını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamalara uluslararası toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirten Peskov, "Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu ülkeler, Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelenskiy) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, "NATO'nun, Rusya'nın nükleer silah kullanması olasılığını ortadan kaldırmak için Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiğini" söylemişti.

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