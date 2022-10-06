Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Prag'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle görüştü. Erdoğan son olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Bu toplantı normalleşme adımları kapsamında iki ülke arasında son 30 yıllık dönemin önemli görüşmelerden birini oluşturuyor.

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Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülke arasındaki ilişkilerde tam normalleşme hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a gitti.

Paşinyan'ı kabul etti

Burada liderlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. Prag Kalesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tam normalleşme hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum"

Ermenistan ile ilişkilerde tam normalleşme vurgusunda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum."