ABD'den yeni skandal hamle! Amerikan uçakgemisi Girit’e demir attı

YUNANİSTAN'ı silahlandırıp yeni üsler açan ABD'den yeni hamle geldi. Ankara-Atina hattında gerginliğin sürdüğü bir ortamda ABD uçak gemisi “George H. W. Bush”, Girit Adası’na yanaştı.

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ABD uçak gemisi “George H. W. Bush”, Girit Adası’na yanaştı. Gemi, adanın Suda koyunda bulunan Amerikan deniz üssünün K-14 rıhtımına demirledi. İspanya ile Adriyatik Denizi’nde ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiren “George H. W. Bush”, mürettebatın dinlenmesi için 10 Ekim’e kadar Girit’te kalacak.

Sembolik anlamı büyük

Henüz resmi açıklama yapılmamakla birlikte Yunan medyası, Amerikan uçak gemisindeki F-18 savaş jetlerinin, Yunan F-16 savaş uçaklarıyla ortak eğitim uçuşları yapacağını iddia etti. Yunan medyasında ayrıca, uçak gemisinin Türk-Yunan ilişkilerinin gergin seyrettiği bir dönemde Girit Adası’na gelmesinin “sembolik anlam” taşıdığı yorumları yapıldı.

Dünyanın en büyüklerinden

“George H. W. Bush” son olarak 2017 yılında Suda’daki Amerikan deniz üssüne gelmişti. Dünyanın en büyük uçak gemilerinden olan Nimitz sınıfı “George H. W. Bush” donanmaya 2009’da katıldı. Yaklaşık 6.5 milyar dolara mal olan geminin uzunluğu 330, genişliği 77 metre. Gemi, 6 bin mürettebatın yanı sıra 85 adet savaş uçağı taşıyabiliyor.