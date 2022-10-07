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Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!

Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!

İstanbul'daki özel bir hastanede meydana gelen olayda sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İçerenköy'deki özel bir hastanenin yoğun bakımında yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

2 şüpheli serbest bırakıldı

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşlı kadın, olaydan 4 ay sonra vefat etmiş

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi.

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