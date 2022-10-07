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Cinsel dolandırıcılık! Sahte cinsel uyarıcı ilaçlarla dolandırdı kendine çiftlik kurdu

Cinsel dolandırıcılık! Sahte cinsel uyarıcı ilaçlarla dolandırdı kendine çiftlik kurdu

Cinsel güç arayanları fena şekilde dolandırdı. Sahte cinsel uyarıcı ilaçlar üretip sattığı, müşterilerini yüksek kargo ücretiyle dolandırdığı iddia edilen Abdullah Coşkun Çelebioğlu gözaltına alındı. Çelebioğlu’nun hap satışından gelen parayla İstanbul’da içerisinde birçok hayvanın bulunduğu bir çiftlik kurduğu belirlendi.

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Cinsel gücü artırıcı ilaç satışı ve sahtekarlığı ile ilgili vatandaya uyarı üstüne uyarı yapılsa da vatandaş dinlemiyor. Hal böyle olunca da dolandırıcılar internet üzerinden vatandaşın hem parasını çalmaya hem de sağlıklarıyla oynamaya devam ediyor. İstanbul’da, Abdullah Coşkun Çelebioğlu ürettiği sahte cinsel uyarıcı hapları internet ve telefonla pazarlayan bir şebeke kurdu.

Vazgeçerlerse çok yüksek kargo ücreti

Satışların tümü Adamo İnşaat ve Sanal Mağazacılık ile Enerji Medikal isimli şirketler üzerinden yapıldı. Vatandaşlar bu hapları satın almaktan vazgeçerlerse, kendilerinden yüksek meblağlarda kargo ücreti istendi. Kargo parasını ödemeyenleri, avukat olduğunu söyleyen şirket elemanları icraya vermekle tehdit etti. Bu yolla binlerce kişi dolandırıldı.

31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bu şikâyetlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurup soruşturma izni istedi. 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Jandarma ekipleri 13 Eylül’de örgütün beyni olduğu tespit edilen Abdullah Coşkun Çelebioğlu ve kardeşi Tayfun Çelebioğlu’nun da arasında olduğu 55 kişiyi gözaltına aldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç tedarik etmek ve satmakla suçlanan şüphelilerden 31’i tutuklandı.

Malvarlıklarına el konuldu

Başsavcılık tutuklanan kişilerin tüm malvarlıklarına geçici olarak el koydu. Abdullah Coşkun Çelebioğlu’nun üzerine kayıtlı herhangi bir mal yoktu ancak Silivri’deki Alpaka Çiftliği’nin sahibi olduğu belirlendi. Çelebioğlu ‘çocukluk hayalim’ diyerek kurduğu çiftliği bir arkadaşının üzerine devretmiş, kullanım hakkını elinde tutmak içinse eşinin üzerine bir kira kontratı yapmıştı.

Çiftliğe giden jandarmalar 2 kızılgeyik, 1 alageyik, 2 Avrupa yaban koyunu, 1 ceylan, 1 erkek tavus kuşu, 2 Emu devekuşu, 1 nando devekuşu, 1 siyah kuğu, 2 alpaka, 2 cüce keçi ve onlarca tavuk, keçi ve ineğin yanı sıra 6 yarış atı buldu.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 400 müşteki tespit edildi. İfadesine başvurulan bazı müştekiler şikâyetçi olurken, bazı müştekiler ise cinsel gücü arttırıcı ilaç ile isimlerinin duyulmasını istemedikleri için şikâyetçi olmadı.

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