Meral Akşener günde 2.5 paket sigara içiyormuş! Sigarayı bıraktı 13 kilo verdi diyetisyeni bakın kimmiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok sıkı bir sigara tiryakisi olduğunu biliyor muydunuz? Hem de günde 2.5 paket sigara içen bir tiryakiydi. Belki kamuoyu önünde hiç içmedi ama sigarayı yakın zamanda bıraktı ve 2 yılda 13 kilo verdi... Peki Meral Akşener'in diyetisyeni kim? İşte ayrıntılar...

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İYİ Parti Genel Baykanı Meral Akşener özel hayatıyla ilgili ilk kez tüyolar verdi. Kayınvalidesiyle aynı evde yaşaması ve torununa olan düşkünlüğüyle ilinen Meral Akşener, günde 2.5 paket sigara içen bir tiryaki olduğunu itiraf etti. Sigarayı bıraktığını anlatan Akşener, ünlü diyetisyenle çalışarak 13 kilo verdiğini açıkladı.

13 kilo verip 68 kiloya düştüm

Sözcü gazetesini ziyaret eden Meral Akşener, yoğun siyasi faaliyetleri arasında beslenmesine ve sağlığına nasıl dikkat ettiği sorulan Akşener, özel hayatıyla ilgili sırlarını ifşa etti. Bir süredir yurt gezilerinde ikram edilen öresel yemekleri "Diyet yapıyorum" diye reddeden Akşener, 13 kilo verip 81 kilodan 68 kiloya düştüğünü açıkladı.

Diyetisyenim Şeyda Coşkun

Yoğun siyasi çalışmaları sırasında bile diyet programını harfiyen uyguladığını belirten Meral Akşener, diyetisyeninin de Şeyda Coşkun olduğunu söyledi. Akşener, Şeyda Coşkun'un Instagram üzerinden kendisini adım adım takip ederek yönlendirdiğini ve bu sayede kilo verdiğini anlattı.

Günde 2.5 paket sigara içiyordum, bıraktım

Meral Akşener hayatındaki bir diğer önemli değişikliğin de sigarayı bırakması olduğunu söyledi. Meral Akşener'in sigara tiryakisini kamuoyu bilmezken, Akşener günde 2.5 paket sigara içerken sigaraya yakın zamanda veda ettiğini söyledi.