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Çocuğuna ilaç almaya çıktı son gecesi oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çocuğuna ilaç almaya çıktı son gecesi oldu

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2’isi ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ölen Ahmet Varda'nın evden çocuğuna ilaç almaya çıktığı öğrenildi.

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Kaza, Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 48 AIP 375 plakalı Mini Cooper marka otomobil kasisten geçtiği sırada sürücüsü Bülent Salbaş'ın kontrolünden çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosikette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobildeki Ceren Demirel Salbaş ve otomobil sürücüsü Bülent Salbaş yaralandı. Kazada Deniz Varda çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Otomobildeki yaralı Ceren Demirel Salbaş'ın da kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Varda sağık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Deniz Varda ve Ceren Demirel Salbaş’ın durumunun ciddi olduğu, yoğum bakıma alındıkları öğrenildi.

Çocuğuna ilaç almaya çıktı

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Varda'nın kazada yaralanan oğlu Deniz Varda'nın diş ağrısı nedeniyle nöbetci eczaneden ilaç almaya gittikleri öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki telefon direğinin kırıldığı görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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