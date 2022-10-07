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Patronunu bidon bidon soydu! Akılalmaz hırsızlık olayı: İşçi suçüstü yakalandı

Patronunu bidon bidon soydu! Akılalmaz hırsızlık olayı: İşçi suçüstü yakalandı

Mazot fiyatlarına peşpeşe gelen zamlar Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olarak çalışan adamın iştahını kabarttı. Çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp bir depoya istifleyen şoför, patronun titiz takibi sonucu yakayı ele verdi.

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Bursa'da özel nakliyat firmasında yaşanan akıl almaz hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde yaşandı. Özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D (55) firma sahibi H.T.'nin (61) titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı.

30 bidon mazotla yakalandı

Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.

"300 bin lira zararım oldu"

Öte yandan yaşanan vahim olay sonrası isyan eden firma sahibi H.T., "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı' diyerek sitem etti.

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