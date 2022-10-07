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Düğünden hastaneye! Damadın durumu ağır hepsinde aynı şikayet...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğünden hastaneye! Damadın durumu ağır hepsinde aynı şikayet...

 KASTOMUNU'nun İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 31 kişi hastaneye başvurdu.

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 Doğanören köyünde damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Bir süre sonra damat ile 30 davetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu Devlet Hastanesine başvurdu. 

Gelinin babası Erdoğan Demirtaş, AA muhabirine, olayın nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

"Damadın durumu ağır"

Demirtaş, "Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Pilavın içindeki tavuk dokunmuş gibi. En az 200-250 kişi yemekten yedi. Damadın durumu biraz daha ağırmış." dedi.

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