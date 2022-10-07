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İçerisinde hasta olan ambulansı kaçırdı! Nevşehir'de sonrasında olanlar! Kontrolde ortaya çıktı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçerisinde hasta olan ambulansı kaçırdı! Nevşehir'de sonrasında olanlar! Kontrolde ortaya çıktı...

NEVŞEHİR'de, içerisinde hasta ve sağlık personeli bulunan 112 ekiplerine ait ambulans bir şahıs tarafından kaçırıldı. Toplam 3 araca çarpan ambulans, yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra kaza yaparak durdu. Yapılan kontrollerde ambulansı kaçıran kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi.

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Gülşehir’den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Tam bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı.

3 araca çarptı durmadı

Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı.

Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

Ambulansın çarptığı araç sürücüsü Yasin Y. olayı korku dolu gözlerle anlattı. Yasin Y., “Kırmızı ışıkta beklerken bir anda ambulans geldi ve bana çarptı. Yanımda bekleyen bir araç daha vardı. ikimizin arasından geçmeye çalışırken bana çarptı” dedi.

Şizofreni hastasıymış

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa S. de doktor raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Mustafa S. daha sonra polis merkezine götürülürken şizofreni hastası olduğu öğrenildi.

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