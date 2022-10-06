Dev zam geliyor! 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...
2022 yılının yüksek enflasyon rakamları 2023'e yüksek oranda zam olarak yansıyacak. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması beklenen vergilere ise, ekim ayında yüzde sıfır enflasyon çıksa bile yüzde yüzün üzerinde zamlar gelecek.
Vergi ve harçlara 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde yüzün üzerinde zam bekleniyor. Vatandaşların cebini yakacak haberi Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Fox TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katılan Bingöl, Ekim ayı enflasyon oranın sıfır çıkması durumunda bile çok sayıda vergi ve harçlara yüzde 121 oranında zam gelebileceğini açıkladı.
2022 yılındaki yüksek enflasyon 2023 yılında ödenecek vergi ve cezaları da etkileyecek. Ekim ayında enflasyon yüzde sıfır çıksa dahi vergiler ve harçlar zamlanmaya devam edecek.
HIZ SINIRI CEZASI
Bingöl, açıklamasında 2022'de 427 lira olan hız sınırı cezasının yeni değerlendirme oranlarına göre 2023'te en az 944 liraya çıkacağını belirtti. Yine aynı tabloda 2022'de trafik sigortası yaptırmamanın cezası 196 lirayken 2023'te bu miktarın en az 433 liraya çıkması bekleniyor.
Fox Haber'de yer alan habere göre, 1984 yılından bu yana uygulanan yeniden değerleme oranı tarihin en yüksek seviyesinde olacak. Ozan Bingöl konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın her kanunda ayrı takdir yetkisi var. Eğer önlem almazsak yetkisinin olmadığı yerde enflasyon sıfır bile gelse zamlarda yüzde 121 artış olacak." ifadelerini kullandı. Emlak vergisi de yeniden değerleme oranlarına göre artıyor.