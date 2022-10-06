Dev zam geliyor! 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Fox Haber'de yer alan habere göre, 1984 yılından bu yana uygulanan yeniden değerleme oranı tarihin en yüksek seviyesinde olacak. Ozan Bingöl konuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın her kanunda ayrı takdir yetkisi var. Eğer önlem almazsak yetkisinin olmadığı yerde enflasyon sıfır bile gelse zamlarda yüzde 121 artış olacak." ifadelerini kullandı. Emlak vergisi de yeniden değerleme oranlarına göre artıyor.