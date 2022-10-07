Kusursuz fiziğiyle nefes kesiyordu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in itirafı olay oldu

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından son dönemin en popüler sosyal medya platformu TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de babası gibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kusursuz fiziğiyle nefes kesen ünlü ismin Instagram hesabından yaptığı estetik itirafı dikkat çekti.

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Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Cesur pozlarının yanı sıra, cüretkâr kıyafetleriyle ön plana çıkan Erbil'in kızı Yasmin son olarak takipçilerinden gelen "Yüzüne ne yaptın? sorularına daha fazla dayanamadı ve estetik itirafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 323 bin takipçisi bulunan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yaptığı cesur paylaşımlarıyla kusursuz fiziği ve güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.

Yasmin Erbil'in estetik itirafı olay oldu

TikTok canlı yayınlarından günlük kazancı dudak uçuklatan Mehmet Ali Erbil'in güzel kızı Yasmin Erbil'in son olarak yüzündeki değişikliği fark eden takipçileri 26 yaşındaki güzel isme "Yüzüne ne yaptın? sorularını peş peşe sorunca Erbil daha fazla dayanamadı ve estetik itirafında bulundu. Kusursuz fiziği, güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Erbil'in küçük kızı yaptığı paylaşımda dudaklarına bir şey yaptırmadığını söylerken suratına masseter botoks yaptırdığını itiraf etti.

İşte Erbil'in estetik itirafı yaptığı o paylaşımı;

"TikTokçu geldi hanım"

Kaçış sendromu rahatsızlığının ardından televizyon ekranlarından uzun bir süre uzak kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce kendine bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok’ta canlı yayın yapan Erbil'in yayın sırasında "TikTokçu geldi hanım" diye bağırması, izleyen kişilerden pahalı hediyeler istemesi gündeme bomba gibi düşerken 'taciz ettiği' iddiasıyla davalık olan fenomen Ece Ronay, “Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin üzerine ünlü şovmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’da başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına konuk olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in Tiktok’taki günlük kazancını açıklamıştı. Ece Ronay yaptığı açıklamada, ''Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor. Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz. Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var" ifadelerini kullanmıştı.

Masseter botoks nedir?

Masseter botoks; çene yapısını incelterek kare görünümünden ziyade daha ince ve oval bir yüze kavuşmayı sağlar. Çene kaslarına yapılan bu botoks işlemiyle çene kaslarının boyutu küçülür. Böylece, daha ince ve belirgin çene hattına kavuşmuş olursunuz.

Yasmin Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.