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Antalya'da midibüsler devrildi! İki ayrı kazada ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da midibüsler devrildi! İki ayrı kazada ölü ve yaralılar var

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otele ait servis midibüsü yağış nedeniyle kaygan yolda kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kaza anında 17 kişinin bulunduğu midibüste 9 otel personeli yaralandı. Yine Antalya'da yaşanan bir başka midibüs kazasında 1 turist hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

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Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde A.T. idaresindeki 07 C 82127 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaldırıma çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Serik'teki hastanelere nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın yağışlı hava dolayısıyla kayganlaşan yol nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Midibüsün, Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir otele Antalya'dan personel getirdiği ve araçta 17 kişinin bulunduğu öğrenildi.

1 turist öldü 14 kişi yaralandı

Yine Antalya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 FNU 98 plakalı midibüs, Kundu-Havalimanı yolu Kardeş Kentler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Ukraynalı turistlerin bulunduğu araçta yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Robert Shaposhnkov müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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