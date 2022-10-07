Bulaşık makineniz eskisi gibi yıkamıyor mu? Makinenizi ilk günkü gibi yapacak yöntemler...

Bulaşıklarımızın yıkandıktan sonra pırıl pırıl olmasını, çizilmemesini isteriz. Makinemiz artık eskisi gibi yıkamadığında her yıkamadan sonra tekrar elden geçirmek zorunda kalabiliriz. Bulaşıkları etkili bir şekilde temizlemek bulaşık makinesinin özelliklerine bağlı bir durum olsa da bulaşıklarda etkin bir temizliği devamlı hale getirmek, bulaşık makinenizin bakımı ve doğru kullanımı ile alakalıdır.

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Bulaşık makinenize gerekli özeni göstererek kullanmak, bulaşıkları en iyi şekilde temizlemenin yanı sıra makinenizi uzun yıllar kullanabilmenizi de sağlar. Eğer siz de yıkamadan sonra tabaklarınızda yemek artıkları görüyorsanız ya da makinenizin içine sinmiş kötü bir koku olduğunu düşünüyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin.

Bulaşık makinesi neden temiz yıkamaz?

Bulaşık makinenizin iyi yıkamadığını düşünüyorsanız bu sorunu detaylı bir şekilde ele almasınız. Kullanım tarzınızı gözden geçirmek, kullandığınız deterjanı değiştirmek, makinenizde bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek ve temizliğini yapmak iyi bir başlangıç olacaktır.

Bulaşık makinesi temiz yıkamıyorsa çeşitli nedenleri olabilir. Bu sorunun önüne geçmek için bulaşık makinenizin bakımını gözden geçirmelisiniz.

Sorunu bulun

Makinenizin fıskiyeleri temizleyin. Bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir tıkanıklık oluşmuşsa kürdan yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Eğer yaşadığınız bölgedeki sular sert ise bulaşık makineniniz için kireç çözücü kullanmanız gerekir. Makinenizin filtreleri yağlanmışsa fırça ve su yardımıyla temizleyin. Daha sonra ise düzgün bir şekilde taktığınızdan emin olun. Makinenizin çıkarılabilir bölmelerini de çıkarıp yıkayabilirsiniz. Bunların başında gelen çatal kaşık koyduğunuz bölmeyi sıcak sabunlu suyla yıkamayı düşünebilirsiniz.

Bu yöntemleri düzenli olarak uygulamanız, makinenizin ömrünü artırmada ve temiz yıkamada önemli ölçüde işinize yaracaktır. Bulaşık makinenizi yukarıdaki adımları uygulayarak ve düzenli olarak her ay en az bir defa temizlemeye özen gösterdiğiniz takdirde problemlerin önüne kolayca geçmiş olacaksınız.

Daha az deterjan kullanın

Daha az deterjan kullanın. Sıvı, toz ya da tablet fark etmez, gereğinden fazla bulaşık makinesi deterjanı kullanmak bulaşıklarda kalıntıya neden olur. Ayrıca hem daha fazla masraf anlamına geliyor hem de aşırı deterjan kullanımı tabaklarımızı çizip bardaklarımızda buğulu bir görüntüye neden oluyor. Bunlardan kaçınmak için ambalajında belirtilenden daha az miktarda deterjan kullanmalısınız.

Tabakları içleri ortaya bakacak şekilde dizin. Çünkü makinenin içindeki su püskürtme kolu ortadan dışa doğru hareket eder. Bu nedenle tabakları ve diğer şeyleri makinenin ortasına bakacak şekilde dizmeniz gerekir. Böylece gerektiği kadar suyla yıkanacaklar.