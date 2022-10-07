Kuymak nasıl yapılır efsane lezzet evinizi şenlendirecek!

Karadeniz mutfağına özgü olan kuymak lezzetiyle tam bir şölen yaşatıyor. Kuymak ya da muhlama olarak bilenen bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz. Enfes Trabzon peyniriyle uzayan kuymak, kahvaltılara renk katıyor. Peki kuymak nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları nelerdir? İşte kuymak yapılışı...

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Sabah kahvaltısına kuymak ziyafetine kim hayır diyebilir ki? Mıhlama ya da muhlama olarak da adlandırılan kuymak, Trabzon ilimize özgü bir yemek. Karadeniz mutfağından çıkmış bu enfes tadın ana malzemelerini mısır unu, tereyağı ve peynir oluşturuyor. Peki kuymak tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte muhteşem kuymak tarifi...

Kuymak malzemeleri

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

Kuymak tarifi nasıl yapılır?

Tereyağını kısık ateşte eritin.

Üzerine yavaşça mısır unu ekleyip tahta kaşık ile unu kavurun.

Mısır unu renklenince suyu ekleyin.

Kaynayan suda şişen mısır ununun üzerine tel Trabzon peyniri ekleyin.

Mıhlamayı arada karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Tereyağı üzerine çıktığında ocaktan alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kuymak Çeşitleri

Yöreye göre mıhlama ya da kuymak şeklinde adlandırılmakla birlikte kahvaltı sofralarına zenginlik katan birkaç farklı çeşit kuymak tarifi bulunmaktadır. Kuymak tarifi yöreden yöreye değişir. Kullanılan peynirin çeşidi, kullanılan mısır unu miktarı ve yanına eklenen çeşitli gıdalar farklı kuymak çeşidini oluşturmaktadır.

Kuymak püf noktaları

Kuymak için öncelikle malzemeleri sıralayalım:

2 yemek kaşığı kadar tuzlu tereyağı

1 su bardağından az miktar eksik mısır unu

Yarım su bardağı kadar sıcak su

100 ya da 150 gram kadar taze çeçil peyniri

1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar

Kuymağı tüm püf noktalarını dikkate alarak adım adım yaptığınızda parmaklarınızı yiyeceğiniz bir lezzet ortaya çıkacaktır. Ocak üzerindeki küçük olan göze kuymak yapılacak küçük tava yerleştirilir. Altı açılarak içine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı eklenir ve yağ eritilir. Tereyağı fokurdamaya başladıktan sonra altı kısılır.

İçerisine mısır unu eklenir. Mısır unu daha fazla u çekeceği için ve her mısır unun boyutu ve çekeceği su miktarı fazla olacağı için eğer çok koyu bir kıvam elde ederseniz yavaşça bir miktar daha su ekleyebilirsiniz. Kavrulan unun içine yavaş yavaş ve karıştırarak su eklenir. Hem yavaş yavaş ekleme yapmak hem de karıştırmak topaklanmayı önleyecektir. Un ve su birbiri ile karışarak pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılmaya devam edilmelidir.

Ardından üzerine ilk olarak taze çeçil peyniri eklenmeli ve hemen arkasından da kaşar peyniri eklenmelidir. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıcak su tekrar gezdirilerek eklenmelidir. Bu sırada bir kere karıştırılıp bırakılmalı ve kuymak üzerine tereyağı çıkana kadar ocakta bekletilmelidir. Kuymak üzerine tereyağı çıktığı takdirde kuymak hazır olmuş demektir.