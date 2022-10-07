BIST 3.575
DOLAR 18,58
EURO 18,24
ALTIN 1.023,85
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasinin ardından Prag'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasinin ardından Prag'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasinin ardından Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısından sonra yurda döndü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 01.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık duyurdu! 419 kişi alınacak başvuru yapacaklar dikkat
Bakanlık duyurdu! 419 kişi alınacak başvuru yapacaklar dikkat
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Arka Sokaklar'ın Murat komseri Uğur Pektaş geri dönüyor! Son halini görenler şaştı kaldı
Arka Sokaklar'ın Murat komseri Uğur Pektaş geri dönüyor! Son halini görenler şaştı kaldı
Antalya'da midibüsler devrildi! İki ayrı kazada ölü ve yaralılar var
Antalya'da midibüsler devrildi! İki ayrı kazada ölü ve yaralılar var
Mevlid Kandili ve cuma mesajları 2022 kısa resimli hadisli kısa öz kandil sözleri
Mevlid Kandili ve cuma mesajları 2022 kısa resimli hadisli kısa öz kandil sözleri
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yakışıklı oyuncusu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi görenler tanıyamadı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yakışıklı oyuncusu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi görenler tanıyamadı
Avusturyalı dağcı Pakistan'da zirve tırmanışında hayatını kaybetti
Avusturyalı dağcı Pakistan'da zirve tırmanışında hayatını kaybetti
İçerisinde hasta olan ambulansı kaçırdı! Nevşehir'de sonrasında olanlar! Kontrolde ortaya çıktı...
İçerisinde hasta olan ambulansı kaçırdı! Nevşehir'de sonrasında olanlar! Kontrolde ortaya çıktı...
Kusursuz fiziğiyle nefes kesiyordu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in itirafı olay oldu
Kusursuz fiziğiyle nefes kesiyordu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in itirafı olay oldu
ABD Başkanı Biden'dan nükleer savaş açıklaması dünya diken üstünde
ABD Başkanı Biden'dan nükleer savaş açıklaması dünya diken üstünde