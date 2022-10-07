Zelensky'nin 'önleyici saldırı şart' açıklamasına Kremlin'den 'dünya savaşı' cevabı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, nükleer saldırı ihtimaline karşı Rusya'ya yönelik "Önleyici saldırılar şart" diye konuştu. Zelensky'ye Moskova'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelensky'nin açıklamasına "Dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değil" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden çatışmalara ilişkin konuştu. Zelensky, konuşmasında Batı'ya yaptığı çağrıda, Moskova'ya karşı adım atılmasını istedi.

NATO'dan "önleyici saldırı" talebi

Kameraların karşısına geçen Zelensky, "NATO ne yapmalı? Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalini ortadan kaldırmalı." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Zelensky, "Önleyici saldırılara ihtiyacımız var. Böylece nükleer silah kullanırlarsa kendilerine ne olacağını bilsinler." ifadelerini kullandı. NATO'nun baskı uygulama yöntemini yeniden gözden geçirmesini savunan Zelensky'ye Rusya'dan yanıt gecikmedi.

"Dünya savaşı başlatma çağrısı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tür açıklamalar, öngörülemeyen korkunç sonuçları olan diğer bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir." dedi.

ABD, İngiltere, Avrupa Birliği'ne uyarı

AA'da yer alan bilgiye göre Peskov, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin bu açıklamalara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Peskov, "Bu ülkeler, Ukrayna'yı fiili olarak yönlendiriyor ve sonuna kadar savunmasını söylüyor. Bu nedenle, onlar bundan sorumlu ve onların, bu şahsın (Zelensky) ve yönetiminin eylemleri ve açıklamalarından sorumlu olması gerekiyor." şeklinde konuştu.