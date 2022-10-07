Üç senedir ısrar ediyor bu sene de aynısı olacak! Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten tek tek açıkladı: La nina var
Sıcaklık mevsim normalleri altına düşüyor çok kuvvetli sağanak yağış geliyor. Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Önce Meteoroloji'nin tahminlerine bakın. Uzman isim Kerem Ökten de dikkat çeken uyarılar yaptı.
Bugün çok kuvvetli yağış var. Hafta sonu hatta yeni haftada da etkisini sürecek. Rüzgar da üşütüyor. Uzman isim Kerem Ökten en kuvvetli rüzgarın Silivri'de etkili olacağını söyledi "Sonbahar tam mânâsıyla kendini hissettirecek..." dedi.
Bugün birçok şehirde yağış var. Meteoroloji sağanak yağış beklenen illeri sıraladı:
Isparta çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar’ın doğusu (Dinar, Kızılören, Şuhut, Çay, Sultandağı, Emirdağ, Bolvadin), Burdur’un doğusu(Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Bucak) ve Antalya’nın doğusu (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş)
Uzman isim Kerem Ökten'in paylaşımları şöyle:
- Marmara ve Kıyı Ege'de rüzgar kuvvetli. Poyraz yönüyle Karadeniz'den esecek. Denizde veya açık alanda etkinlik yapacaklar sıkıntı yaşayabilir. Deniz ulaşımında kesintiler gerçekleşebilir.
-Antalya, Mersin, Adana ve Hatay. Müjde! Yağış geliyor. Miktar olarak fazla olmasa da keyifli bir yağış ve Yarın aralıklarla devam edecek. Son yıllarda bölge kurak geçiyor. Sebeplerinden biri La nina. Üç senedir La nina ısrar ediyor. Bu Kış da La nina var.