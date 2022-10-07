Üç senedir ısrar ediyor bu sene de aynısı olacak! Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten tek tek açıkladı: La nina var

-Antalya, Mersin, Adana ve Hatay. Müjde! Yağış geliyor. Miktar olarak fazla olmasa da keyifli bir yağış ve Yarın aralıklarla devam edecek. Son yıllarda bölge kurak geçiyor. Sebeplerinden biri La nina. Üç senedir La nina ısrar ediyor. Bu Kış da La nina var.