Avrupa Yakası'nın yıldız isminin meğer torunu varmış! 'Bana ismimle sesleniyor'

Tecrübeli oyuncu Şenay Gürler, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Programın konusu özel hayata gelince Gürler, torun sahibi olmanın nasıl bir duygu olduğuna da değindi. Torunuyla ilgili olarak 'şahane bir duygu' diyen Gürler, "Uzakta yaşıyorlar, çok sık görüşemiyorum" açıklamasını yaptı.

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ATV'nin efsaneleşen sit-com'larından Avrupa Yakası'ndaki renkli karakterlerden Fatoş rolüyle kendini sevdiren Şenay Gürler'den samimi açıklamalar geldi. NTV ekranlarında Mümtaz Taylan'a konuşan usta oyuncu, Avrupa Yakası'ndan özel hayatına ve torun sahibi olmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Yakası muhteşem bir yapımdı"

Avrupa Yakası'nda oynamanın nasıl bir duygu olduğu sorulan Gürler, "Muhteşem bir yapımdı, harika bir kadrosu vardı. Diziye başladığımızda ortaya böyle bir şey olacağını düşünememiştik, inanamadık. 'Fatoş' karakterini çok severek canlandırdım. Beş yıl oynadık ama hiç sıkılmadık. Gülse Birsel o kadar güzel yazıyordu ki çok eğlendik." diye konuştu.

"O zaten bana Şenay diyor"

Ahmet Mümtaz Taylan "Kimse inanmayacak belki ama sen genç yaşta anneanne oldun" sözleriyle konuya girince Şenay Gürler, gülümseyerek, "O zaten bana 'Şenay' diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum. Görüşmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Torunumla zamanın tadını çıkarıyorum"

Usta oyuncu, "Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Aşkını gözlerden uzak yaşıyor

Öte yandan 2014 yılından bu yana bilardocu Semih Saygıner ile birlikte olan Şenay Gürler, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Saygıner ile fotoğrafını "Canım" diyerek paylaşmıştı.

"Şarkıcı olmak isterdim"

56 yaşındaki Şenay Gürler, mesleği ile alâkalı olarak, "Çocukken gazeteci ve psikiyatr olmak da istiyordum ama oyunculuk yolculuğumdan memnunum. Bir daha dünyaya gelsem şarkıcı olmak isterdim" demişti.

Şenay Gürler kimdir?

Şenay Gürler (d. 28 Haziran 1966, İzmir), Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan karakterini canlandırmıştır.

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.

1992 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts,Nicole Kidman, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım,Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk. Telefon müşterileri Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni aradıklarında kendilerine Şenay Gürlersesi cevap verdi.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizinde Gazanfer Özcan, Hümeyra,Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Bülent Polat, Evrim Akın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Reha Erdem'in yönettiği 'Korkuyorum Anne' filmi ile 2006'da SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı

Ailesi istiyor diye 1966 yılında evlenen Şenay Gürler, bir yıl sonra da boşandı. Duygu (d.1987) adında kızı vardır.

2014 yılında ise başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı "Kaçak Gelinler" dizisinde rol aldı.