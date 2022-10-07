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CHP'de 'yetkisi yok' tartışması! Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na sitem: Kırgınım, böyle laflar olur mu?

CHP'de 'yetkisi yok' tartışması! Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na sitem: Kırgınım, böyle laflar olur mu?

"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla büyük tepki toplayan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yetkisi yok" sözleri nedeniyle kırgın olduğunu söyledi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında kullandığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle tepki toplamıştı. Bu sözlerin ardından Millet İttifakı'nda gerginlik çıkmış, CHP konuyu "Yetkisi yok" diyerek kapatmıştı.

Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un konuğu olan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirilmesine kırıldığını söyledi.

"Yetkisi yok, etkisi yok falan.. Böyle laf olur mu?"

 Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun "Yetkisi yok" lafıyla ilgili "Böyle laflar olur mu. Yetkisi yok, etkisi yok.. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o. En iyi sen bilirsin sayın genel başkan. Onun için kırgınım yani." dedi.

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