Montrö Bildirisi davasında emekli amirallere istenen cezalar belli oldu! İşte rütbesi sökülmesi istenenler

Emekli amirallerin yargılandığı Montrö Bildirisi davasında yeni gelişme... Mütalaasını açıklayan savcı mahkumiyetini istediği 12 sanığın rütbesinin sökülmesini isterken, 91 sanık için beraat talep etti.

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2021 yılının Nisan ayında 104 emekli amiral, cüppe ve sarıklı fotoğrafları sosyal medyada yayımlanan Tuğamiral Mehmet Sarı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Bu bildiri sonrası amiraller hakkında dava açıldı. Bugün görülen yeni duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı 91 sanık için beraat, 12 sanık için de 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan 12 yıla kadar hapis istedi. Savcı, mahkumiyet ve rütbelerinin sökülmesini istedi.

Mahkumiyetleri ve rütbeleri sökülmesi istenen isimler şunları: Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Türker Ertürk.

Darbe ve muhtıralardan ilham aldılar

Hapis cezasına ilişkin 12 emekli amiralin, tarihteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği iddia edildi. Beraat istenen isimlerin ise kasıtlarının olmadığı, düşünce açıklamasında bulundukları belirtildi. Bir sonraki duruşma 12 Aralık'a ertelendi.