Her derde deva bu bitki hemoroid sorununu bitiriyor!

Ispanağa benzer bir bitki olan evelik otu, çorba olarak ya da yaprakları çiğ tüketilerek yeniyor. Labada da denen evelik otu adeta her derde deva. Faydaları saymakla bitmeyen evelik otu, kabızlıktan deri hastalıklarına; karaciğer hastalıklarından iştah açmaya kadar pek çok şeye iyi geliyor. İşte evelik otuyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Abone ol

Sulak yerlerde yetişen evelik otu bazı yörelerde labada olarak da adlandırılıyor. Koyu yeşil renkli ve yayvan geniş yapraklara sahip, doğada kendiliğinden yetişebilen ve ülkemizin her köşesinde kendisine rastlamak mümkün olan bir bitki çeşididir. Bu mucizevi bitki pek çok sağlık sorununa da iyi geliyor. İşte evelik otunun insan vücuduna inanılmaz faydaları...

Evelik otu nedir?

Evelik otu halk arasında labada bitkisi olarak biliniyor. Yetişmesi için özellikle bir bakıma ihtiyac duymayan evelik otu farklı kullanımlarıyla mutfaktarda yerini alıyor.

Oldukça şifalı bir bitki olan evelik otu su kenarlarında yetişmektedir. Sulak alanı seven evelik otu olgunlaşınca kahverengiye dönüşür ve tohum verir. Bu tohumlar ekilerek çoğaltılabilir.

Evelik otu faydaları neler?

Evelik otu, faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının araştırdığı bitkiler arasında yer alıyor. Evelik otunun faydaları şu şekilde sıralanabilir;

İshali engeller: Kökü kaynatılıp içilir ise ishali engeller. 10 gr evelik kökü 1 bardak sıcak suda demleme usulü hazırlanarak tüketilir.

Kabızlığı engeller: Bu size ters gelebilir. Hem ishalde hem kabızlıkta nasıl kullanılır diyebilirsiniz. İshalde bitkinin kökü kullanılırken Kabızlıkta bitkinin yaprakları kullanılır. Özellikle hemoroit problemlerinde etkili olur.

Deri hastalıkları: Egzama, kaşıntı ve deri üzerindeki mantarlarda etkilidir.

C vitamini açısında zengin olduğu için gribal enfeksiyonlar işle savaşta oldukça etkilidir.

Vücutta biriken toksinlerin atılması için yapılan detoks uygulamalarında besin olarak önerilir. Bu özelliği ile karaciğer hastalıklarında tüketilen iyi bir bitkidir.

İştah açar

Evelik otu nasıl kullanılır?

Evelik otu çay olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda cilt lekeleri için de alternatif tıpta macun haline getirilerek kullanılabiliyor. Evelik otundan elde edilen macun lekeli cilt yüzeyine uygulanıyor. Evelik otu bunun yanında çorbası ve sarması de hazırlanabiliyor.

Evelik otunun zararı var mı?

Ölçülü bir şekilde tüketildiği zaman labada otunun zararları bulunmamaktadır. Doğada kendiliğinden yetişen evelik otu, diğer zehirli bitkilerle karıştırılabilir. Bundan dolayı dikkatli bir şekilde toplanmalıdır. Eğer daha önce hiç bu bitkiyi tüketmediyseniz ve alerjik bir bünyeniz varsa bu bitkiyi tüketmeden önce doktora danışınız. Ayrıca kullandığınız bir ilaç ya da kronik bir hastalığınız varsa da aynı şekilde doktora danışmanız gerekir. Ayrıca aşırıya kaçmamalı ve ölçülü tüketmelisiniz.