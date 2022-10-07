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Alevilerle ilgili atılacak adımlar netleşti iki aşamalı plan bizzat Erdoğan duyuracak

Alevilerle ilgili atılacak adımlar netleşti iki aşamalı plan bizzat Erdoğan duyuracak

Hükümet, Alevilerin beklentileri ve taleplerine ilişkin saha çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor ışığında 2 ana başlıkta adım atılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada "Hayat tarzları üzerinden milletimizi birbirine düşürme çabalarının önünü onlara rağmen kestik. İnşallah önümüzdeki Cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkelerinden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler İstanbul'da gerçekleşecek Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi-Bektaşi toplumunun beklentilerine ilişkin atılacak adımların mesajını o programda vermesi bekleniyor.

Saha çalışmaları tamamlandı

Hükümet, Alevilerin beklentileri ve taleplerine ilişkin saha çalışmalarını tamamladı. Türkiye genelindeki 1585 cemevi ziyaret edildi, sorunlar dinlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek koordinesinteki Çalışma kapsamında hazırlanan rapor ışığında 2 ana başlıkta adım atılması bekleniyor.

İşte hazırlanan rapor

Hürriyet'in haberine göre 130 Alevi kanaat önderinin davet edildiği programda öncelikle Alevi toplumunun sorunlarının çözümlerine ilişkin kurumsal mevzuat çalışmasının duyurulması bekleniyor. Çalışma kapsamında ele alınacak unsurlar arasında cemevlerinin imar problemleri, bütçe sorunları, aydınlatma giderlerinin devlet tarafından karşılanması yer alacak. Bu ihtiyaçların karşılanması için birçok kanunda değişikliğe gidilmesi muhtemel. Ayrıca cemevlerine maaşı devlet tarafından ödenen personel kadrosu açılacak.

İkinci aşama ise Alevi-Bektaşi toplumunun sosyal-kültürel faaliyetleri ve cemevlerinin idari işlemlerinin sürdürülebilmesi için bağımsız bir başkanlığın kurulması... Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde TİKA kurumlarına benzer bir başkanlığın kurulması bekleniyor. Programda 7 yeni cemevinin temeli atılacak. Ayrıca yapımı tamamlanan 4 cemevinin de açılışı yapılacak.

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