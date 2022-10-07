Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı! Kıyafeti olay oldu: "Gözlerim kanadı"

Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle ve başarılı oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kuran güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak göğüs dekolteli cesur bir paylaşımla yürek hoplatan ünlü ismin tercih ettiği kıyafeti ise olay oldu.

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Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan Dilan Çiçek Deniz paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu rol aldığı projelerin yanısıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Fit vücudu, duru güzelliği, ve cesur paylaşımlara imza atan Dilan Çiçek Deniz bu kez göğüs dekoltesi ile büyülerken, kıyafeti ile tepkilerin de odağı oldu.

Dilan Çiçek Deniz sosyal medyayı sallıyor

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz; Bodrum Masalı, Güneşin Kızları, Tatlı Küçük Yalancılar, Alev Alev, Çukur gibi projelerde yer alarak canlandırdığı karakterle büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı. Son olarak FOX TV'de yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakteriyle izleyici karşısına çıkan 27 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle yürek hoplattı

Şöhret basamaklarını birer birer çıkan Dilan Çiçek Deniz, 5.2 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak yaptığı göğüs dekolteli cesur bir paylaşımla yürek hoplatırken tercih ettiği siyah dar kıyafeti ise olay oldu. Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken yorum yağmuruna da tutuldu. Ünlü ismin hayranları o pozun altında, "Bu ne güzellik", "Çok güzelsin", "Alev alev", "Dilan hanım nabıyosunuzzz" gibi yorumlar yaparken kıyafetine dikkat çekerek eleştiren takipçileri ise "Bu nasıl kıyafet", "Gözlerim kanadı" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in o çok konuşulan kıyafeti ve pozları;

Dilan Çiçek Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Anne ve Babası öğretmen olan 27 yaşındaki oyuncu lise yıllarında tiyatro eğitimi almış ve 17 yaşındayken katıldığı 'Liseler Arası Tiyatro Yarışması’nda oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken yeniden sınava girerek İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci oldu

On beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkaran dilan Çiçek, modellik de yapıyor. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görüldü

İlk rolü 2015'te “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki "Ebru" karakteridir. 2015-2016 yılları arasında da "Güneşin Kızları" dizisine Elif karakteriyle dâhil oldu. Ağustos 2016'da "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Çukur adlı dizide yer aldı. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görüldü.

Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakteriyle başrol oynamıştır.5 Kasım 2020'de Alev Alev dizisinde üç başrolden biri olan "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat verdi. Oyuncu bir süredir Thor ile birliktedir ve son olarak FOX TV'de yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakteriyle izleyici ile buluşmaktadır.