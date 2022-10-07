Kılıçdaroğlu'na başörtüsü fikrini veren isim tartışması! CHP'den karşı kulis haber siparişi

Kılıçdaroğlu'na başörtüsüne kanun teklifi fikrini veren ismin Ahmet Davutoğlu olduğu tartışmalarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununa çözüm için kanun teklifi vereceklerini açıklaması gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın hemen ardından başörtüsünü anayasa ile çözme çağrısı Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bıraktığı yorumları yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sürpriz çıkışı CHP içinde ve partiye yakın gazetecilerde rahatsızlığa yol açtı.

MHP lideri Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki "Başörtüsü düşmanının elinde patlayan oyunu" başlıklı yazısında konuya ilişkin ilginç ayrıntılar aktardı.

Davutoğlu'nun fikri iddiası

Gazeteci Adem Metan'ın paylaştığı "CHP'ye özellikle de Sn. Kılıçdaroğlu'na yakın bir gazeteci arkadaşımla görüştüm. Kemal Bey'in başörtüsü konusundaki açıklamalarının ardında Sn. Davutoğlu'nun olduğunu, fikri Davutoğlu'nun aşıladığını söyledi" şeklindeki kulis bilgisine yer veren Çiçek, bu bilginin CHP mahallesini daha da öfkelendirdiğini yazdı.

“Davutoğlu ileri derecede geri zekâlı”

Kılıçdaroğlu’nun bir zamanlar “Davutoğlu ileri derecede geri zekâlı”, “Davutoğlu, Türkiye’nin en çapsız Dışişleri Bakanı’dır”, “Yetersiz”, “Herhalde onu (Davutoğlu) dinleyen pek çok ülke -affedersiniz- kıçıyla gülmüştür” dediğini yazan Çiçek, yazısına şöyle devam etti:

CHP'den karşı kulis

(...)CHP’liler bu kulis bilgisinin tesirini azaltmak için hemen vasat zekâlarıyla şu haberi yaptırdı: CHP’den edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun açıklamadığı başörtüsü teklifi yaklaşık bir yıldır CHP Genel Merkezi’nin gündemindeydi. Öyle ki bu konudaki çalışmalar daha önce kapalı toplantılarda dile getirilse de kamuoyuna duyurulmadı.

Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu hatırlatması

Tam ne zaman başlatmış ki? CHP’nin ikinci adamı gibi davranan Özgür Özel, çocuklara Kur’an’ı Kerim dersi verilmesini çağ dışı gördüğünü söylediği gün mü acaba? Kemal Kılıçdaroğlu önce Özgür Özel’i ve İslam diniyle dalga geçmeyi misyonu edinmiş Canan Kaftancıoğlu’nu CHP’deki görevlerinden alsın, onları ihraç etsin daha sonra dinî konularda Ahmet Davutoğlu gibilerle oyun kurmaya kalksın…

Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin de CHP’deki en büyük başörtüsü düşmanı olduğunu biliyor değil mi? Kendisi de önce aşağıladığı başörtülü hanımlar, onlara başörtüsü yasağının sürmesi için verdiği mücadele adına çıkıp bir özür dilesin… Ama herkes biliyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tövbesi tutmaz."