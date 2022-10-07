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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş çıkış! Yeni infaz uygulaması geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş çıkış! Yeni infaz uygulaması geliyor

İZMİR'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla, cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Bakan Bozdağ, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan son dönemde sıkça gündeme gelen af konusu sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. 

Cezası az olan suçlara yönelik yeni bir infaz düzenlemesi geliyor.

İzmir'de gerçekleştirilen Yargı Teşkilatı toplantısına Bakan Bozdağ'ın yanısıra HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyeleri ve 81 ilin Cumhuriyet Başsavcıları katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk'ün konuşmasıyla başlayan programda kürsüye Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürk'ün ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geldi.

Cezası aç suçlarda yeni infaz düzenlemesi

Programın açılış konuşmasını yapan Bozdağ, yeni dönemde önemli çalışmaları Türkiye'nin gündemine getireceklerine dikkat çekerek, ''Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz'' dedi.

Bakan Bozdağ: Önemli adımlar atacağız

Bozdağ, "Özellikle cezasızlık algısına yol açan kimi ceza muhakemesi uygulamaları ve infazla ilgili hususları yeniden ele alıyoruz.

Bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırırken, diğer yandan infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkaran denetimli serbestlik müessesesini sadece serbestliğin denetimli olduğu bir müessese olmaktan çıkarıp, daha aktif bir hale getirmek ve onun da ıslah ve rehabilitasyon fonksiyonunu güçlendirmek için önemli adımlar atacağız." diye konuştu.

Bu konularda hazırlık talimatını verdiğini söyleyen Bakan Bozdağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aksayan yönleri köklü bir şekilde masaya yatıracağız"

"Yeni dönemde uzlaştırma müessesesini, kamu davasının açılmasını erteleme müessesesini, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması müessesesini, şahsi davanın yeniden sistemimize kazandırılması hususunu, içtimaya dair mevcut düzenlemelerin eski ve yeni uygulamalarını birlikte değerlendirmek suretiyle yeniden ele alınması, gerekiyorsa bütün bu alanların yeniden tanzim edilmesi hususları başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunumuzu 2005'ten bu yana geçen 17 yıllık uygulamasını ve bu uygulamada aksayan yönleri köklü bir şekilde masaya yatıracağız ve cesur adımlar atacağız."

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