'Ütünün fişini çektim mi' derdine son! Hafızanızı güçlendirmek istiyorsanız bunu yapın

Özellikle yaş ilerledikçe hafıza da yavaş yavaş eski gücünü yitirmeye başlıyor. İleri düzeyde olmayan hafıza güçlüğü de günlük hayatta pek çok sıkıntıya sebep oluyor. İşte hafızanızı güçlendirmek için haftada bir tüketmeniz gereken besin...

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Hafıza, günlük yaşamda, yaptığımız işlerde, derslerde ve hemen hemen her alanda bizi olumlu ve olumsuz yönte etkileyen en önemli şeylerin başında geliyor. Hafıza kaybı veya hafıza zayıflı yaşamak, birçok alanda karşımıza sorun olarak çıkıyor. Hafıza güçlendirmek için farklı yöntemler olsa da bunların içinde en işe yarayanı omega-3 olarak biliniyor.

ABD’de yer alan Texas San Antonio Üniversitesi’nden araştırmacılar, çoğu yetişkinin haftada en az bir porsiyon omega-3 bakımından zengin bir balık tüketmesi gerektiğini belirtiyorlar.



Omega-3’ün beynin öğrenme ve hafıza ile olan kısımlarındaki olumlu etkisine değinen araştırmacılar, ortalama yaşı 46 olan yaklaşık 2.200 yetişkinin kırmızı kan hücrelerindeki omega-3 seviyelerini ele aldı.

Genç yaşları da etkiliyor

Texas San Antonio Üniversitesi’nden Dr. Claudia Satizabal, araştırmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Araştırma yaşlı popülasyonlardaki omega-3 ve beyin yapısı arasındaki ilişkiye baktı. Buradaki yeni katkı, daha genç yaşlarda bile, bazı omega-3 yağ asitleri içeren bir beslenme düzeniniz varsa, beyninizi zaten koruyor olmanızdır.

Bundan önceki çalışmalar, omega-3’ü, demans ve Alzheimer hastalığı riskinin azalmasıyla da bağkantılıydı.

Dikkat edilecek noktaları sıraladı

Alzheimer’s Research UK’ten Dr. Sara Imarisio, çalışmanın omega-3’ün beynin daha sağlıklı olmasına sebep olduğunu kanıtlayamadığını belirtti falat diyetin beyin için önemli olduğunu kabul etti.

Sigara alkol faktörü

Imarisio, konuyla ilgili olarak şu sözleri sarfetti: