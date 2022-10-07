8 ilçede ikamet izni kapatıldı! Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Türkiye'deki Suriyeli sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, İstanbul'da 8 ilçede yabancılara ikamet izninin kapatıldığını paylaştı.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.
O ilçeler şöyle:
Bakan Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" dedi.
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