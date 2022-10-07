Nermin Zeren'e eziyette yeni görüntü! Yaşlı kadının tepkisi kahretti: Hristiyan müziği açıp...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 7 hasta bakıcı ve hemşire İstanbul'da, görüntüde Zeren'in yüzüne para saçan erkek hemşire Ali E. ise Samsun'da gözaltına alındı. Bir kişi ise Bursa'da yakalandı.