Nermin Zeren'e eziyette yeni görüntü! Yaşlı kadının tepkisi kahretti: Hristiyan müziği açıp...
Özel hastanede 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyetin yeni bir videosu çıktı! Skandal olay, yoğun bakımda çekilmiş görüntüyle Türkiye gündemine oturdu. Cani hemşirelerin yaşlı kadınla alay ederek yüzüne para fırlattığı görülmüştü. Son çıkan videoda yaşlı kadına aynı caniler Hristiyan ilahisi açıp haç çıkarmış! Nermin Zeren'e eziyet skandalında yeni görüntüler...
İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde, yoğun bakımdaki hastalara insanlık dışı muamele yapılmasının yankıları sürüyor.
İki sağlık çalışanının, yoğun bakımdaki Nermin Zeren (79) adlı hastanın yüzüne para saçıp 'Böbreğini alacağız' deyip dalga geçtikleri ve küfür ettikleri ortaya çıkmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 7 hasta bakıcı ve hemşire İstanbul'da, görüntüde Zeren'in yüzüne para saçan erkek hemşire Ali E. ise Samsun'da gözaltına alındı. Bir kişi ise Bursa'da yakalandı.
Savunmaları pes dedirtmişti!
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü amacımız yoktu" dediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.