Zeynep Bastık'ın ''Birlikte becerebildiğimiz çok şey var'' diyen eski eşinden yeni ilişkisine onay geldi! 'Yok artık' diyeceksiniz

Zeynep Bastık, Tolga Akış ile 11 ay evli kaldıktan sonra boşanmıştı. Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz günlerde yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin birlikteliği, aynı ayna karşısında verdikleri pozlar sayesinde ortaya çıkmıştı.

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Son dönemde şarkılarıyla herkesin beğenisini toplayan isimlerinden şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, üç yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 11 ay sonra sürpriz bir kararla boşanacaklarını duyurmuştu.

''Evliliği beceremedik ama birlikte becerdiğimiz çok şey var''

Zeynep Bastık, ayrılık açıklamasında, Tolga Akış'ın sevgiliden öte olduğunu, ayrılık kararı alırken çok fazla dramatize etmediklerini söylemişti. Tolga Akış bu açıklama üzerine Zeynep Bastık'n sözlerini onaylamış ve "Evlilik işini çok beceremedik evet, ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olamaya devam edeceğiz" demişti.

''Kimse boşanmak için evlenmiyor''

Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti tek celsede boşanmıştı. Bastık, Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na konuk olmuştu. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, boşanmasıyla ilgili de merak edilenleri cevaplamıştı. Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı, "Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor" dedi. "Bebek sahibi olmayı istiyorum" diyen ünlü isim, "En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim" diye konuşmuştu.

Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Genç şarkıcının yeni bir sevgilisi olduğu konuşuluyor. İki ay önce boşanan şarkıcı, bir aydır yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı.

İkilinin aşkı ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. İkili, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peşe Instagram hesaplarından paylaştı.

''Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar kadın''

İkili aşk dedikodularına cevap vermse de gündemden düşmediler. Bastık'ın eski eşi Akış'tan Zeynep'in ilişki haberleri için yorum geldi. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Tolga Akış, 'Zeynep'in ilişki haberleri hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtını verdi:

''Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek hesabı yok. Zaten yas tutlacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense bir sorun kalmayacak.'' diyerek eski eşinin yeni sevgilisine onay verdi.