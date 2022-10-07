Kraliyet Ailesinde olay sözler ''Prenses Diana yaşasaydı Megan Markle'dan nefret ederdi''

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesiyle arasının açık olduğu biliniyor. İkiliyle ilgili yeni iddialar ortaya atılırken bir yenisi daha eklendi. Prenses Diana'nın fotoğrafçısı John Swannell, Prensen Diana'nın Megan Markle'dan hiç hoşlanmayacağını söyledi.

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz günlerde dünya gündemine oturan bir olayın öznesi olmuştu. İkilinin isimleri, Kraliyet Ailesi'nin kendilerine ait olan internet sitesinin en altına taşınmıştı. Ünlü çiftin adı, cinsel taciz iddialarına karışan, 'gözden düşmüş' Prens Andrew'nun sadece bir sıra yukarısında yer almıştı.

İsimleri alt sıraya düştü

DailyMail'de yer alan habere göre; tıklayanları Sussex Dükü ve Düşesi'ne ait sayfalara götüren bağlantılar daha önce kıdemli kraliyet üyelerinin altında ve ailenin küçük üyelerinin üstünde olmak üzere sayfanın ortalarında yer alıyordu. Meghan ve Harry'nin adları, ilk kez sıranın ortalarına düşürülmüştü. Daha sonra Galler Prensi ve Prensesi unvanlarını alan Prens William ile Kate Middleton'ın hemen ardına yazılmıştı.

Sorunları çözmeden gittiler

Bu durumun; Harry ve Meghan'ın, Kral III. Charles ve Prens William ile olan sorunları çözmemelerinden kaynaklandığı söylendi. Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden bir gün sonra, California'ya dönmüşlerdi. Sussex'ler pazartesi günü yapılan cenazenin akşamı Frogmore Cottage'da kalmış, ancak çocukları 3 yaşındaki Archie ve 1 yaşındaki Lilibet ile birlikte olmak için en kısa sürede Kaliforniya'ya geri döneceklerini bildirmişti.

Çocuklarının unvan almalarını bekliyorlar

Ünlü çift, iki çocuğuna prens ve prenses unvanlarının verilip verilmeyeceğini de bekliyor. Kraliçenin ölümünün ardından, Sussex Dükü ve Düşesi'nin çocuklarının hükümdarın torunları olarak prens ve prenses unvanlarına hak kazanmaları gerekiyor. Çocukları Archie ve Lilibet'in unvanları değişmedi fakat William ve Kate'in unvanları Galler Prensi ve Prensesi olarak güncellenmişti.

''Megan Markle'dan hiç hoşlanmazdı''

Tüm bunların ardından DailyMail'de yer alan habere göre; bir Kraliyet fotoğrafçısı, Galler Prensesi Diana'nın Sussex Düşesi Meghan Markle'ın 'hayranı' olmayacağını iddia etti. Prenses tarafından oğullarıyla fotoğraflarını çekmesi için görevlendirilen John Swannell; şu ifadeleri kullandı:

''Eğer prenses hayatta olsaydı, Meghan'dan hoşlanacağını hiç sanmıyorum. Çünkü oğlu Harry'yi kendisinden çaldığını düşünürdü.''