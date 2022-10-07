Ajda Pekkan suskunluğunu bozdu, Bülent Ersoy çılgına döndü! Diva'dan Süperstar'a zehir zemberek sözler

Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy arasında gerilimi tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde konserini iptal eden Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlanarak Ajda Pekkan hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 76 yaşındaki Süperstar ise suskunluğunu bozarak sosyal medya hesabından Ersoy'a Mevlana'nın sözleriyle karşılık verdi. Bunu gören Bülent Ersoy adeta çılgına döndü ve zehir zemberek sözlerle Ajda Pekkan'ı topa tuttu.

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9 Ekim'de İstanbul Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluşmak için gün sayan usta sanatçı Bülent Ersoy, yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayarak konserini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Daha sonra Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Diva, ünlü şarkıcı Ajda Pekkan hakkında açıklamalarda bulunmuş ve çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy arasında gerilim tırmanıyor

Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Süperstar Ajda Pekkan ise suskunluğunu bozarak sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'a Mevlana'nın sözleriyle gönderme yaparak cevap vermişti. Bunun üzerine Diva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü ve Ajda Pekkan'ı sert sözlerle hedef aldı. İşte Bülent Ersoy ile Ajda Pekkan arasında gerilimi tırmandıran açıklamalar ve ikilinin birbirlerine olan cevapları...

Diva konserini iptal ettiğini açıkladı

Kendine has üslubu ile yaptığı açıklamalarla, dobra kişiliği ve güçlü sesiyle Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bület Ersoy, geçtiğimiz günlerde 9 Ekim'e İstanbul'da sahne alacağı konserini iptal ettiğini duyurmuştu. Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında Ajda Pekkan'ı hedef almıştı

Konserini iptal ettiğini Osmanlıca kelimeler kullanarak duyuran Bülent Ersoy, Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sunucu Seren Serengil'in Ajda Pekkan'ı övmesine dayanamayan usta sanatçı, o hafta kuruçeşme'de konser veren ve sahnede 3 farklı kıyafet giyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan'ı hedef almıştı. Diva'nın "İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur" sözleri oldukça konuşulurken, Ajda Pekkan’ın Almanya’da biletleri satılamayınca 3 konseri de iptal oldu” iddiasını ortaya atması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ajda Pekkan'dan Bülent Ersoy'a gönderme

Bülent Ersoy'un çarpıcı açıklamalarına ve ortaya attığı iddialara ne cevap vereceği merak konusu olan 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan suskunluğunu bozdu. Pekkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mevlana’nın sözleri ile Diva'ya gönderme yaparken "Kimi sabrından susar, kimi saygısından kimi de sevgisinden" ifadelerini kullandı.

Diva'dan Süperstar'a zehir zemberek sözler

Ajda Pekkan'ın Mevlana sözleri ile gönderme yaptığını gören Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü. Ersoy yaptığı paylaşımda, “Her suskunluk saygı, sevgi, edep değildir! Bu suskunluk mağdur ettiğin, zarar verdiğin için vicdani bir suskunluk ve etik olmayan davranışının psikolojik suskunluğu olmasın! Her susan edebinden değil, bazen suçluluktan susar!” ifadelerini kullanarak zehir zemberek bir karışılık verdi.