Esra Ezmeci'ye gelen cinsellik itirafı sosyal medyayı salladı: "Hocam günde 6 kez... Ne yapmam lazım?"

FOX TV'de yayınlanan ‘Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya’ programının reyting sonuçlarının kötü gelmesinin ardından final yapma kararı alınmıştı. Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğine gelen bomba itiraflara flaş cevaplar vererek fenomen haline uzman klinik psikolog Esra Ezmeci yine çok konuşulacak bir paylaşıma daha imza attı. Ezmeci'nin son olarak cinsellik sorusuna verdiği cevap sosyal medyada olay oldu.

Abone ol

Sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen birbirinden bomba itiraf ve sorulara çarpıcı cevaplar vererek sık sık gündeme gelen uzman psikolog Esra Ezmeci, katıldığı televizyon programlarıyla adından söz ettirmeyi başarmış ve adeta fenomen haline gelmişti. FOX TV'de yayınlanan programının final kararı almasının ardından takipçilerinden gelen sorulara cevaplar vermeye devam eden 36 yaşındaki uzman isim, bu kez de gelen 'cinsellik sorusuna' verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Programı için erken final kararı verildi

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programındaki yaptığı yorum ve tespitlerle dikkat çeken 36 yaşındaki psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliklerine gelen birbirinden çarpıcı itiraflar ve sorulara verdiği cevaplarla tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. FOX TV flaş bir karara imza atarak Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine fenomen psikoloğu "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" adlı programla izleyici karşısına çıkardı. Ezmeci'nin programı beklenen başarı ve reyting'i alamayınca kanal yönetimi Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programı için final kararı aldı.

Cinsellik sorusu şaşırttı

Daha önce birçok paylaşımı ile gündeme gelen uzman psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar çarpıcı itiraflara ve sorulara flaş cevapler vererek takipçilerinin sorunlarını dinleyerek yol göstermeye çalışan Ezmeci yine çok konuşulacak bir itirafa verdiği cevap ile gündeme geldi. Son olarak bir takipçisinin, "Hocam günde 6 kez ilişkiye giriyorum. Girdikçe istek çoğalıyor. Ne yapmam lazım?" sorusuna yanıt veren uzman isim takipçisine, "Bu fazla bir sayı, bağımlılık süreci olabilir. O yüzden kendinizi bu durumdan mahrum bırakarak, yavaş yavaş isteğinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. Ya da uzmandan destek alabilirsiniz." yanıtını verdi.

İşte Esra Ezmeci'nin takipçilerinden gelen bomba itiraflar;

Esra Ezmeci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1 Ağustos 1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yaptı.

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan güzel psikolog İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev almıştır. Fulya ile Umudun Olsun programında yorumları ve eleştirileriyle adından söz ettiren Ezmeci şimdilerde ise FOX TV'de yayınlanan kendi programını ("Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya) yapmaktadır.