Hevesimiz kursağımızda kalmıştı! Manga'nın solistinden yıllar sonra Eurovision açıklaması

2010 yılındaki Eurivision şarkı yarışmasına We Could Be The Same şarkısı ile katılan Manga'ya herkes favori gözüyle bakıyordu amcak o dönem şarkı ikincilikle yetinmişti. Manga'nın solisti Ferman Akgül, yıllar sonra o günlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Sertap Erener ile şampiyonluk yaşadığımız Eurovision şarkı yarışmasında, 2010 yılında da aynı sevinci Manga ile yakalamaya çok yaklamıştık ancak We Could Be The Sam şarkısı, şanpiyonluğu kılpayı kaçırıp bize ikinciliği yaşatmıştı.

Manga grubu Kıbrıs’taki Les Müzik Festivali’nde konser düzenledi. Grup, Eurovision şarkıları olan “We Could Be The Same” şarkısını da seslendirdi. Yarışma hakkında yıllar sonra açıklama yapan Manga Grubu Solisti Ferman Akgül, o dönemli Eurovision yarışması ile ilgili 12 sene sonra açıklamalarda bulunarak şu sözleri sarf etti: “



2010’da Eurovision’da ikinci olduk, hakkımız ciddi yendi. Biz Türkiye’ye birinciliği getirmek için gittik ama olsun, bugün sizlerin birincisiyiz. İyi ki varsınız Kıbrıs, sizi seviyoruz.

Türkiye'nin Eurovision geçmişi

Eurovision Şarkı Yarışması 66 yıldır yapılıyor. Türkiye ise yarışmaya tarihinde ilk kez 1975 yılında katıldı. Yıllar içerisinde yarışmaya bir çok ünlü isim katılarak ülkemizi temsil etti. İşte Türkiye’nin dünden bugine Eurovision geçmişi...

1975, Semiha Yankı – Seninle Bir Dakika

Seninle bir dakika şarkısı ile Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi olan Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmayı 19. bitirdi.

1980, Ajda Pekkan - Petrol

1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda-Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşti. Türkiye’nin 15.likle bitirdiği yarışmada İrlanda birincilik elde etti.

1988, Mazhar-Fuat-Özkan – Sufi

Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete kavuşmuştu. MFÖ ise 15. sırada yarışmayı bitirmişti.

1990, Kayahan – Gözlerinin Hapsindeyim

5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması’nı Kayahan 17. sırada tamamlamıştı. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.

1997, Şebnem Paker - Dinle

Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile elde etti.

2000, Pınar Ayhan - Yorgunum Anla

Türkiye ilk defa yarışmaya yarı İngilizce bir şarkıyla katılarak yarışmayı 10. sırada tamamladı.

2003, Sertab Erener – Everyway That I Can2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı ise "Everyway That I Can" olmuştu.

2004, Athena - For Real

Athena hareketli şarkısı "For Real" ile 4. oldu.

2007, Kenan Doğulu – Shake It Up Şekerim

2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.’lük getiren şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.

2008, Mor ve Ötesi – Deli

Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmayı 7. olarak tamamladı.

2009, Hadise – Düm Tek Tek

Yarışmada favoriler arasında gösterilen Hadise ise yarışmayı 4. olarak tamamladı.

2010, MaNga - We Could Be The Same

Manga grubu ise Sertab Erener'in ardından Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ederek yarışmayı 2. olarak tamamladı.2012, Can Bonomo – Love Me BackTürkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla temsil etmiş yarışmayı 112 puan alarak 7. bitrmişti.