Yalı Çapkını dizisiyle dikkat çekmişti sırtı açık poz verdi! 'Keşke havalar soğumasa'

Kanal D'nin yayın hayatına yeni başlayan dizilerinden Yalı Çapkını'nda evin büyük kızı Suna'yı canlandıran Beril Pozam, iddialı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. 'Keşke havalar soğumasa' notuyla sırt dekolteli pozunu paylaşan Suna Pozam'a takipçilerinden ilgi büyüktü. Genç oyuncuya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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27 yaşındaki oyuncu Beril Pozam, daha önce Ada Masalı, Afili Aşk gibi yapımlarda seyirci karşısına çıkmıştı. Pozam şimdilerde ise Kanal D'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını dizisiyle izleyiciye kendisini kabul ettirdi. Instagram hesabında bir hayli aktif olan güzel oyuncu Beril Pozam, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

Hamam sahnesi eleştirilerin hedefi oldu

Yalı Çapkını'nın ilk bölümünde Beril Pozam'ın yer aldığı hamam sahnesi, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Güzel oyuncu, görücüleri karşısında çıplak kaldığı sahne nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Bunlar nasıl sahneler, hala hamamda kız mı bakılıyormuş!'' ve ''Bizim dizilerimizde kadınlarımız neden bu kadar değersiz'' gibi yorumlarda bulumuştu.

"İçimizi ısıtıyorsun"

Sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Pozam, yazdan kalma paylaşımına ''Keşke havalar hiç soğumasa'' notunu düştü. Takipçileri, güzel oyuncuya ''Sen zaten içimizi ısıtıyorsun'' ve ''Her mevsim güzelsin'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor

Star TV'nin iddialı yapımı Yalı Çapkını ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Beril Pozam, özel hayatını basına sızdırmamak için özen gösteriyor ve magazin camiasından uzak mütevazi bir yaşamı tercih ediyor.

Sevgilisi de ünlü çıktı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten her fırsatta kaçınan Beril Pozam'ın gizli aşkı, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin Esat'ı çıktı. Uğur Uzunel ve Beril Pozam, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde birlikte rol almışlardı.

Uğur Uzunel, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'in eşi Esat karakterine hayat vermişti.

Beril Pozam kimdir?

1995 yılında İstanbul'da doğan Beril Pozam, Özel Ahmet Şimşek Koleji'nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi'nde Sahne Sanatları okuyan Beril Pozam, çeşitli tiyatrolarda sahne teknisyenliği ve oyunculuk yaptı. Pozam; Baba, Ada Masalı, Olağan Şüpheliler, Akrep, Afili Aşk ve AVM Sakini gibi yapımlarda rol aldı.

Beril Pozam, Afili Aşk dizisindeki rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşıyor.