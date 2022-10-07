Eşiniz size yalan söylüyor! Bunları yapıyorsa dikkat edin...

Eşinizin, güvendiğiniz ve sevdiğiniz birinin size yalan söylediğini anladığınızda karşınızdakine olan güveniniz azalır. Onun her hareketinden şüphe duymaya başlarsınız ve bir daha eskisi gibi güvenemezsiniz. Eşinizin konuşmaları ve davranışları yalan söyleyip söylemediğini anlamanıza yardımcı olabilir.

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Sevdiklerimiz bize yalan söylediğinde kırılırız ve onlara eskisi gibi güvenemeyiz. Özellikle evlilikler eşler birbirine yalan söylemeye başladığında kopma noktasına gelebilir. Eşinizin yalan söylediğinden şüphe duyuyorsanız bunu anlamanın birkaç basit yolu var.

Göz temasına dikkat edin

Bakışlar yalanı ele verebilir. Bu yüzden yalan söyleyen kişiler konuşurken genellikle göz teması kurmaktan kaçarlar. Bunu istemsizce yaparlar. Konuşurken gözlerinize bakmıyorsa, bakışlarını kaçırıyorsa veya konuşurken başka işlerle de meşgul olmaya çalışıyorsa sizden kaçıyor olabilir. Yalanını yakalamanızdan korkuyor olabilir.

Göz hareketlerindeki değişim yalan söylendiğinin güçlü bir göstergesi olarak kabul edilir. Eğer eşinizin bakışlarını adınız gibi biliyorsanız ve artık konuşurken sizinle göz teması kurmuyorsa yalan söylediğini gizlemeye çalışıyor olabilir.

Aynı şeyi tekrar ederler

Yalan söyleyen insanlar genellikle sessiz kalamaz. Normalden daha fazla konuşarak söylediği yalanların üzerini örtmeye ve unutturmaya çalışırlar.

Eğer eşiniz konuşurken aynı konuları gündeme getirmeye başladıysa ve gereğinden çok bilgi veriyorsa size yalan söylüyor olabilir.

Yalan söyleyen insanlar düşüncelerini toparlamak ve sırlarının açığa çıkmasını engellemek için aynı cümleleri tekrar söyleyebilirler.

Çabuk sinirlenirler

Yalan söyleyen kişiler genellikle sohbet anında çok kolay sinirlenebilir. Ortada hiçbir sebep yokken agresif davranışlar gösterebilirler. Daha önce tepki vermediği şeylere bir anda büyük tepkiler vermeye başlayabilir.

Özellikle ilişkiniz hakkında konuşurken birden hiç beklemediğiniz tepkiler verebilirler. Kendilerini öfkeyle ifade etmeye çalışabilirler.

Tüm bunların yanı sıra gözlerini kırpmadan aşırı göz teması kurarak kendilerini ifade etmeye çalışabilirler. Eğer eşinizin yalan söylediğinden şüpheleniyorsanız bu davranışlarını mutlaka iyi izlemeniz gerekir.

Beden diline dikkat

Yalan söylemek çok basit bir davranıştır. Ancak yalan söylendiğinde ağızdan çıkanla vücudun hareketli uyuşmaz. Beden dili yalan söyleyemez. Beden dili tüm yalanları ortaya çıkarabilir.

Örneğin, eşiniz toplantısı olduğu için eve geç kaldığını söylüyorsa ve bu cümleleri kurarken beden dilinde telaşlı bir hal varsa size yalan söylüyor olabilir. Örneğin bir konu hakkında üzücü bir şey anlatan eşiniz bu olayı anlatırken farkında olmadan gülümsüyorsa onun gerçek olduğuna inanmazsınız. Eşinizin yalan söyleyip söylemediğini anlamak istiyorsanız beden dilini iyi gözlemleyin.