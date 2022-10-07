Sıcak sıcak iyi gider kremalı brokoli çorbası tarifi tam da mevsimi!

Oldukça sağlıklı bir kış sebzesi olan brokoliyi herkes severek tüketemiyor. Brokoli yemeyenlerin bile afiyetle tüketebileceği dumanı üstünde bir brokoli tarifi hazırladık. Şifasından faydalanmanızı sağlayacak kremalı brokoli tarifine bir tabakla doyamayacaksınız! İşte yapımı pratik leziz mi leziz brokoli tarifi...

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Lahanagillerden olan brokoli, içerisinde bolca lifli, vitamin ve mineral bulunan kışın en sağlıklı ve besleyici sebzelerinden bir tanesi. Brokolinin pek çok faydası bulunmasına rağmen herkes aynı iştahla tüketemiyor. Öyle ki brokoliyi asla ağzıma sürmem diyenler bile bulunuyor. Eğer siz de brokoli sevmeyen biriyseniz ama yine de bu faydalı sebzeyi tüketmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Lezzetine bayılacağınız brokoli çorbası tarifi haberimizde!

Brokoli çorbası malzemeleri neler?

500 g brokoli

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

Sıcak su (üzerini geçecek kadar)

2 su bardağı süt

1 çay bardağı süt kreması

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp küp doğradığınız patatesi, halka halka dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğan bir tencereye koyun.

Üzerini geçecek kadar su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.

Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun.

Üzerine yavaş yavaş sütü ilave ederek karıştırarak beşamel sosu pişirin.

Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile güzelce ezin.

Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyundan ilave ederek kıvamı ayarlayın.

Tuz ve karabiberi ekleyerek 3-4 dakika kadar kaynatın.

Son olarak çorbanın süt kremasını ilave edin ve 1-2 taşım kaynattıktan sonra çorbayı ateşten alabilirsiniz. Afiyet olsun.

NOT: Servis esnasında brokoli ile süslemek isterseniz haşlanan sebzelerden servis için bir kaç brokoli ayırmayı unutmayın.

Brokoli çorbası püf noktası nedir?

Brokolilerin yeşil kalması için haşladığınız suya bir miktar karbonat atabilirsiniz.

Aynı zamanda brokoli haşladığınız suyu çorba için kullanabilirsiniz.

Brokolileri haşlarken sıcak sudan soğuk suya alırsanız hem renkleri yeşil kalacaktır, hem de parçalanmayacaktır.

Çorbanın kıvamını su ile yada elde ettiğiniz tavuk suyu ile ayarlayabilirsiniz.