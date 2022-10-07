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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse ihtiyacımızı giderecek çok ülke var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16 konusunda ABD ihtiyacımızı gidermezse ihtiyacımızı giderecek çok ülke var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan F-16 konusunda, "Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları kaydetti:

-(Putin ile telefon görüşmesi) Kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.

"Bana cevap yetiştirmeye kalktı"

-(Miçotakis) Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Konuşması programda olmamasına rağmen, kimden nasıl izin aldı bilmiyorum, bana cevap yetiştirmeye kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu seviyeye düşer mi? Birkaç kelamını dinledim, doğru dürüst kimse de alkışlamadı.

"Amerika ihtiyacımızı gidermezse..."

- Dünyada bunun da alternatifleri var. Biz nasıl Patriotlarla ilgili ihtiyaçlarımız karşılanmayınca S400'leri nasıl aldıysak, F-16 konusunda Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var.

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