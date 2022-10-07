''Gözlüğümü değiştirdim hala göremiyorum'' diyorsanız sebebi açıklandı bakın neymiş

Sürekli göz doktorundasınız, gözlük numaranız devamlı değişiyor ama hala net göremiyor musunuz? Bunun sebebi bir hastalık olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, keratokonus hakkında merak edilenleri anlattı. Keratokonus nedir, tedavi yöntemleri neler?...

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Eğer yeni değiştirdiğiniz gözlüklerinizle de net göremiyorsanız sebebi keratokonus olabilir. Keratokonus, kornea adı verilen ve gözün en önündeki saat camı gibi olan saydam kırıcı tabakanın ilerleyici bir şekilde incelerek öne doğru kronik tarzda uzamasıdır. Keratokonus Kadınlarda daha sık görülür.

Sebebi belli değil

Keratokonusun neyden kaynaklandığı henüz belli değil. Aynı aile fertlerinde görülebilmesine rağmen doğrudan bir sonraki nesle geçen bir hastalık değil. Bu da hastalığın genetik olmadığını kanıtlayabilir. Gözlerini ovuşturanlarda daha sık görüldüğünden keratokonus olan hastaların gözlerini ovuşturmaktan sakınmaları tavsiye edilir. Erken teşhis edilirse nispeten basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Keratokonus hastalarının yakınlarında da yüksek astigmat görülür. Hastalarda sürekli artan düzensiz astigmatizma, miyopi vardır, iki taraflı tutulum olur. Hastaların en büyük şikâyeti sık sık gözlük değişimi ama kısa süre sonra bu gözlüklerde yetersizlik ve görme bozukluğudur. Keratokonus korneanın yaralanması, bazı özel göz hastalıkları ve sistemik rahatsızlıklarla birlikte olabilir. Uygun olmayan gözlere excimer laser ameliyatı yapılmasından sonra gözün saydam tabakasının zayıflaması durumunda da ortaya çıkabilir.

Kerotokonus belirtileri

İlk belirtiler görmede çarpıklık ve bulanıklık ortaya çıkar. Belirtiler genellikle 15-25 yaşlar arasında çıksa da daha erken veya daha geç de görülebilir. Bu dönemde kerotokonustan şüphenilmez ve genellikle miyop astigmat tanısıyla gözlük verilir. Ancak Orbscan ve Pentacam adı verilen kornea topografi yöntemi ile çok erken dönemde dahi saptanabilir. Hastalık ilerledikçe korneadaki şekil değişikliği artar ve görme bozukluğu daha belirginleşir.

Tedavi yöntemleri

Kontakt lens

Başlangıç keratokonus olgularında görme keskinliği genellikle gözlük ile düzeltilebilir. Ancak keratokonus ilerlediğinde gözlükler yeterli olmaz, sert kontakt lens kullanımına ihtiyaç olur. Kontakt lensler hastalığın ilerlemesini durdurmaz, hastanın görmesini düzeltir. Kontakt lens kullanımı keratokonuslu pek çok olguda başarı ile uygulanırç Ancak hastanın kontakt lens kullanmaya istekli olması ve hijyenik koşullara dikkat etmesi gerekir.

Kornea İçi halkalar

Gözüne kontakt lens uymayan veya kontakt lens kullanamayan hastalarda, keratokonus ileri döneminde değilse kornea içi halka uygulaması iyi bir alternatiftir. Topikal anestezi ile kornea içine femtosecond laserle (intralase) kanallar açılır ve bu kanallara halkalar yerleştirilir. Bu halkalar kornea şeklini düzelterek mevcut kırma kusurunun azaltılabilmesini sağlar. Halkaların çıkarılabilmesi yani ameliyatın geri döndürülebilmesi mümkündür.

Kornea nakli

Keratokonusun ileri evresinde, artık kontakt lens kullanamayan, görmesi iyice azalmış ve kornea içi halkalardan yarar göremeyecek hastalar için uygun tedavi seçeneği kornea nakli yani keratoplasti ameliyatıdır. Halk arasında göz nakli olarak bilinen keratoplasti ameliyatında, vericiden alınan sağlıklı kornea dokusu alıcının hasta korneası ile değiştirilir. Ülkemizde bağışlanan uygun verici kornea sayısının ihtiyacın çok altında oluşu ve temininin güçlüğü keratokonusta erken tanıyı ve CCL tedavisinin önemini daha da artırıyor.