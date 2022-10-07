KYK borçları siliniyor! 2 bin TL altı icralık borçlara af! Doğalgaz ve elektrik faturalarına destek geliyor!

AK Parti 52 maddelik torba yasa düzenlemesini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyor. AK Parti Grup Baykan vekili Mustafa Elitaş, KYK borçlarında herhangi bir faiz ilavesi olmayacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 52 maddelik torba yasa değişikliği teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı. Torba yasada neler var? İşte Elitaş'ın açıklamalarından satır başları...

- Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KYK borçları faizlerinin silinmesi, işverenlerin çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğal gaz ve elektrik yardımını yapmaları takdirde vergiden muaf olmalarını da içeren düzenlemelerin olduğu '52 maddelik yasa teklifimizi' bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.

Çalışana doğalgaz yardımı

- Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.

- İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar.

KYK borçlarının faizleri siliniyor

- Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.

- 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

- Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak.

Askerlik süresince faiz işlemeyecek

- Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak.

- Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme.

2 bin TL altındaki icralık borçlar siliniyor

- Her kim icra takibinde 2 bin TL'nin altında bir alacak varsa, bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkmış oluyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum.

- Maske ile ilgili 2.7 milyar liralık maske-sokağa çıkma yasağını ihlal cezaları vardı. Bu alacaktan vazgeçilmiş oluyor.