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Ne yaptın kendine Bensu! Bensu Soral estetiklere doyamadı

Ne yaptın kendine Bensu! Bensu Soral estetiklere doyamadı

Yeni başlayacak olan 'Tuzak' adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral, yine estetik yaptırdı. Yeni imajıyla adeta bambaşka birine dönüşen güzel oyuncunun yeni hali beğenilmedi. Soral'ın uzayan çenesi ve dolgun dudaklarına sosyal medyadan yorum yağdı.

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'Cam Tavanlar' adlı dizide Kubilay Aka ile başrolleri paylaşan Bensu Soral, ekranlardan uzakta kalmıştı. Bol bol dinlenen Soral, şimdilerde 'Tuzak' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son paylaşımıyla dikkatleri çekti.

Görenler tanıyamadı

Bornozuyla poz veren Bensu Soral'ın yeni hali hayranlarını çok şaşırttı. Eski haliyle şimdiki halini karşılaştırıp estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Bensu Soral bu iddiaları yalanmıştı ama 31 yaşındaki Soral'ın incelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı. 

Fotoğrafı sildi

Ünlü oyuncunun paylaşımına; "Ay tanıyamadım", "Ne gerek vardı?", "Estetikle kendini mahvedenlerde bugün", "Eskiden kusursuz bir güzelliği vardı", İnsan kendine bunu niye yapar ki?", "Doğal hali çok daha güzeldi" gibi yorumlar yapıldı. Soral, gelen yorumların ardından paylaşımını kaldırdı.

''Hassas bir süreçten geçiyoruz''

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile rüya gibi bir düğünle evlenmişti. Bir dönem evliliklerinde kriz yaşandığı dedikoduları ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

Hakan Baş eşinin bu sözlerine "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" diye devam etmişti.

''Çok şükür atlattık''

Ünlü çift yaz aylarında da Göcek'te tekne tatili yapmıştı. Keyifli halleri objektiflere yansıyan ikiliden Soral, tatil dönüşü; "Hakan Baş'la boşanma aşaması sürecini nasıl atlattınız?" sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü isim, "Çok şükür atlattık. Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler. Aslında bizim evliliğimize baktığımızda ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, çok şükür" şeklinde konuşmuştu.

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