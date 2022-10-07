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Ordu'da fındık bahçesinde bulundu! Toprağa gömülü bebeğin annesi ifadesinde böyle dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ordu'da fındık bahçesinde bulundu! Toprağa gömülü bebeğin annesi ifadesinde böyle dedi

ORDU'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi dün akşam bulundu. Olayla ilgili anne ve kız kardeşi gözaltına alınmıştı. Anne ilk ifadesinde bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve toprağa gömdüğünü söyledi. Anne adliyeye sevk edilirken kız kardeşi serbest bırakıldı.

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Karşıyaka Mahallesi'nde ihbar üzerine bir tarlada dün yapılan aramada, toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anne B.Ç. adliyeye sevk edildi, kız kardeşi B.Ç. ise serbest bırakıldı. Anne B.Ç'nin ifadesinde, bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve cesedi toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

'Kayıp' başvurusu yapmış

Öte yandan, 11 Eylül'de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrıldığı, bunun üzerine anne B.Ç'nin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

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