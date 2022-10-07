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Ordu'da fındık bahçesinden çıktı! Emniyet güçleri harekete geçti 2 kişi gözaltında

Ordu'da fındık bahçesinden çıktı! Emniyet güçleri harekete geçti 2 kişi gözaltında

ORDU'da fındık bahçesinde toprağa gömülü vaziyette yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, yaklaşık 10 gün önce doğum yapan kadının bebeğinin yanında olmadığının ihbarını aldı. Bunun üzerine kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Konuyu genişleten polis ekipleri, kadının bebeğini bir arsaya gömdüğünün bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı.

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"Doğum yapmış ve gömmüş"

Olayı gören bir mahalle sakini, “Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba doğum yapmış ve sonrasında gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk” dedi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

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