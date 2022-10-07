Bu saatten sonra tek bir lokma bile yemeyin; tabi kilo almak istemiyorsanız

Akşam yemek yemenin kilo aldırdığını hemen hemen herkes bilir. Ancak uzmanlar bu kez tam olarak en son yemek yiyeceğiniz saati açıkladı. Uzmanların açıkladığı bu saatten sonra tek bir lokma bile size oldukça fazla kalori kazandırıyor.

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Kilo vermek isteyenler, genellikle akşamları yemek yememeye çalışıyor. Çok acıktıklarında ise genellikle salata veya meyve sebze tüketiyor. Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan bir çalışma sonrası kilo vermek isteyenler için yemek yemek için uygun olan son saat açıklandı.

Saat 17.00’den sonra sakıncalı

Yapılan çalışmada, akşamüstü saat 17.00’den sonra yemek yemenin kilo vermeyi zorlaştırdığı sonucu ortaya çıktı. Akşam saatlerinde kalori yakımının çok daha yavaş bir oranda olduğuna değinen uzmanlar, erken saatte yemek yemenin hem açlığı daha kolay bastıracağını hem de kilo vermeye yardımcı olacağını belirtti.

Bilim insanları düzenli olarak saat 17.00’de yemek yiyen kişilerle 21.00’de yemek yiyenleri kıyasladı. Daha erken saatlerde yemek yiyenlerin acıkma oranı yarı yarıya düşüş gösterirken, erken yiyen kişilerin vücutlarında daha az yağ depolamaya yatkın olduğu da ortaya çıktı.

Obezite riski

Araştırmayı yürüten Dr. Frank Scheer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geç saatlerde akşam yemeği yemenin obezite riskini nasıl artırdığını incelemek istedik.

Geç saatlerde yemek yemenin yemek yeme isteğini artıran leptin ve grelin hormonları üzerinde etkisi olduğunu ortaya çıkarak bilim insanları sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

Dr. Frank Scheer, Cell Metabolism isimli dergide yayınlanan araştırma ile ilgili olarak şu sözleri sarf etti:

Bu araştırma bize geç saatte yemek yemek ile erken saatte yemek yemeyi kıyaslıyor.

Araştırmada bunun yanında geç saatte yemek yiyen kişilerin uyanıkken yüzde 5 daha az enerji harcadığını ve bu sebeple de kilo veremediği de belirtildi.

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