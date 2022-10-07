Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara cüretkar pozlarıyla büyüledi! "Bitirdin bizim oğlanı ya"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabını sık kullanan güzel model cüretkar pozlarıyla büyülerken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni yengelerine "Bitirdin bizim oğlanı ya" diyerek seslendi.

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Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinde büyük bir rol oynamıştı. Transfer öncesi yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Arjantinli golcü ile ayrıldığını açıklayan 35 yaşındaki güzel model Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla büyüledi.

Türkiye sözleri olay olmuştu

Galatasaray'ın, PSG'den Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği dönemde golcü oyuncunun eşi aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, yaptığı transfer açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü model Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan bir programda, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke" sözleri Galatasaray'lı taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

Icardi'den ayrıldığını açıkladı

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık açıklaması sosyal medyanın gündemine otururken ünlü isim açıklamasında, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Icardi Arjantin'e gitti, eve alınmadı

Galatasaray'da sakatlık yaşadığı iddia edilen Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gittiği iddia edildi. Milli takım arasında Milano'da olan Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın Arjantin'de bulunan malikanesine girmeye çalıştığı kaydedildi. Arjantin basınında yer alan haberde; Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın korumaları tarafından içeri alınmadığı ve Arjantinli oyuncunun dışarı atıldığı kaydedildi.

Mauro Icardi: Mutlu dönüyorum

Arjantin'e eşi Wanda Nara ile barışmak için gittiği iddia edilen Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde dönüş yolunda yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Yıldız futbolcu uçaktan paylaştığı fotoğrafa, 'Mutlu dönüyorum' notunu yazmıştı. Ünlü çiftin barıştığı yönde haberler ortaya çıkmıştı.

"Ben bekar biriyim, beni sen terk ettin!

Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan görüşmelerini paylaşmıştı. Mesajlarda Wanda Nara, Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" yazarken, Arjantinli süperstar "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadeleri dikkat çekmişti.

'Seni seviyorum toksik kadın'

Ardından yıldız isim Icardi öpücük temalı bir fotoğraf paylaşırken, eşi Wanda Nara'yı etiketlemeyi ihmal etmemişti. Icardi bir sonraki paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü attı ve "Seni seviyorum toksik kadın" yazması dikkatlerden kaçmazken bu paylaşım ünlü çiftin barıştığı şeklinde yorumlandı.

Cüretkar pozlarıyla büyüledi! "Bitirdin bizim oğlanı ya"

Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça sık kullanan Icardi'nin eşi Wanda Nara cüretkar pozları, güzel fiziği, fit vücudu ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak Arjantin'de bir TV şovunda katılan Nara, program için giydiği kıyafeti; "Eller yukarı! Bugünkü görünüşüm..." notuyla 15.4 milyon takipçili Instagram'dan paylaştı. Güzel modelin paylaşımı kısa sürede bincelerce beğeni alırken, Galatasaray'lı taraftarlar ""Bitirdin bizim oğlanı ya", "Adam antrenmandan kaçıp sana koşuyor. Yapma Wanda!!!" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Wanda Nara'nın o cüretkar pozları;