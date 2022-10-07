Hormon bozukluklarını göz ardı etmeyin kansere bile yol açabiliyor!

Değişen yaşam şartları sebebiyle hormon bozuklukları sık sık yaşanır hale geldi. Hormon bozukluklarının tedavi edilmemesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar hormon bozuklukları hakkında uyarılarda bulunuyor.

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Hormon bozukluklarının adet düzensizliği, ödem, sivilce, aşırı tüylenme, kilo değişimi gibi sorunlara yol açtığı biliniyor. Hormon bozuklukları bunların yanı sıra ciddi sağlık problemlerine de yol açabiliyor. Op. Dr. Şen, kadınlarda hormon bozukluğu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve uyardı.

Stres hastalıkların başı

Hormon bozukluğunun birçok sebebi olabilir. Ancak Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, birçok hastalığın sebebinin stres olduğunu söyledi. Vücudumuzda stres hormonu olan kortizolün temel görevi kan basıncını yükseltmek, kan şekerini ve bağışıklık sistemini düzenlemektir. Ancak çok stresli olduğumuz durumlarda stres hormonları bize ciddi sorunlara yol açar. Stres bizi yanlış beslenmeye sürükler ve tatlıya yani şekere olan ihtiyacımızı arttırır. Aynı zamanda bu durum östrojen, insülin ile ilgili önemli sorunları beraberinde getirir. Bu da hormonal bir bozukluk olarak ortaya çıkar.

Toksinlerden kaçınmaz imkansız

Toksinlerden kaçınmak neredeyse imkansızdır. Çünkü her gün kullanılan diş macunundan, yemek yediğimiz tabağa kadar tuttuğumuz, dokunduğumuz her şey toksinler bulunur. Bütün günlük hayatın içindedirler. Bunlardan biri olan ksenoöstrojenler, tıpkı östrojen hormonuna benzer ve gerçek hormonların kaçmasına yol açar. Üreme sistemini bozan ksenoöstrojenler, üreme ve gelişim problemine yol açarlar. Ve bunların hepsi birer hormonal bozukluktur. İlerleyen yaş da hormon bozukluğuna sebep olabilir. Bu durumlar sonucunda östrojen seviyesinde düşüş yaşanır. Bu durum cinsel isteksizliğe, metabolizmanın yavaşlamasına, saç dökülmelerine, vücut sıcaklığının düşmesine, kalp hastalıklarına neden olabilir.

Egzersize ağırlık verilmeli

Hormonal bozukluk çeşitli hastalıklara yol açıyor. Bunlar polikistik over sendromu, erken menopoz, yumurtalık kanseri ve birincil yumurta yetmezliğidir. Hormon tedavisi hormondan hormona değişiklik göstermektedir. Genel olarak çeşitli ilaç tedavileri tercih edilir. Tedaviye başlanmadan önce çeşitli kontroller fiziki muayeneler yapılır. Ultrason görüntüleri ve laboratuvar testleriyle hormon dengesine neden olan faktörler belirlenir. Daha sonra ise uygun ilaç tedavisine başlanır. Östrojen ve progesteron formları hormon bozukluğunun tedavisi, bozukluğun ortaya çıkma nedenine göre değişiklik göstermektedir. Gerekli ilaç tedavisine ek olarak ise sağlıklı beslenme, egzersiz yapma, düzenli uyumak gibi doğal çözümlerde önerilmektedir. Bunun yanı sıra hormon yenileme ilaçları ve çeşitli kremler kullanılarak hormonların dengelenmesi sağlanır’’ diye konuştu.