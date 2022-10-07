Kışın bu besinleri yiyen hasta olmuyor!

Yavaş yavaş kış aylarına girdiğimiz bu günlerde dondurucu soğuklar gelmeden bünyemizi de kışa hazırlamalıyız. İnsanın bünyesinin zayıf düştüğü bu dönemlerde tüketilen besinler sağlık açısından büyük önem taşıyor. Dünyaca ünlü İngiliz diyetisyen Rob Hobson, kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.

Abone ol

Kış aylarında hasta olmamak için en çok dikkat edilmesi gereken şey sağlıklı beslenmek. Kışın salgın hastalıklardan kendimizi koruyabilmek için tüketilmesi gereken belli başlı yiyecekler bulunuyor.

Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi izleyerek, zararlı olan madde vücuda alındığında anında savunma mekanizması oluşturup kişinin hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Ancak beslenme şartlarından ve değişen havadan dolayı bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Bu nedenle uzmanlar bağışıklık sistemini destekleyecek besinler tüketmenin önemi konusunda uyarıyor.İngiliz diyetisyen Rob Hobson, kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken besinleri derledi.

Kanserle savaşıyor

Uzmanlar Brüksel lahanalarının düşük kalorili, lif ve protein yönünden zengin olduğunu söylüyor. C vitamini ve folik asit kaynağı da olan brüksel lahanası kanserle savaşta önemli bir yere sahip.

C vitamini açısından oldukça zengin olan nar, folat, vitamin K ve potasyum içerir. Kötü kolestrol olarak adlandırlan LDL'yi önleyen nar, kalp sağlığı için de oldukça yararlı.

Tarçının faydaları bitmiyor

Sağlıklı alyuvar üretimi için gerekli olan tarçın, bağışıklık sistemini de güçlendirir. İyi bir kalsiyum ve demir kaynağı olan tarçın, kan şekeri seviyesini düşürmeye de yardımcı olur.

Balık çeşitleri

Omega-3 açısından oldukça zengin olan somon balığı, kış aylarında vücudunuzun D vitamini ihtiyacının %40'ını da karşılar.

Kıpkırmızı rengi ile güçlü bir antioksidan ve anti inflamatuar besindir. Enerjinizi arttırıp, kan basıncınızı düşürmesinin yanı sıra kanser ve kalp hastalıklarıyla savaşır.

Tatlısını çok severiz

Tatlısını kış aylarında sık sık yaparız. Bal kabağı çok da faydalı. İster tatlısını yapın ister çorbasını. Kış aylarının vazgeçilmezi balkabağı güçlü bir antioksidandır. Sağlıklı bir cilt ve gözler için önerilen bal kabağı, bağışıklık sistemini güçlendirir, A vitamini ihtiyacını karşılar.

Tansiyonu düşürücü etkiye sahip yaban mersini, kalp sağlığının korunmasında da oldukça önemli bir göreve sahiptir. C vitamini zengini bu meyve, antioksidan özelliğiyle de öne çıkar.

Enginar

Zengin prebiyotikli yapısıyla enginar, lif ve demir açısından oldukça zengindir. Bağırsak sistemi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için tüketilmesi şiddetle tavsiye edilir.

C vitamini içeren ve güçlü bir antioksidan olan elma, içerdiği pektin sayesinde gut hastalığının tedavisinde kullanılır.