Ordu'daki korkunç olay balkondan girip saldırmıştı! Yeni gelişme

ORDU'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak yaralayan, başka bir kadının ölümüyle ilgili de şüpheli olarak aranan kişi gözaltına alındı.

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3 Ekim'de birinci kattaki eve merdivenle balkona çıkarak giren ve ayrı yaşadığı eşi Canan T'yi (36) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan, 11 Nisan'da ise evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin şüpheli olarak aranan Naci T'nin yakalanması için polis çalışma yürüttü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma kapsamında Naci T'nin (38) ailesi ve yakınlarının ifadelerini aldı.

Düzenlenen operasyonda Naci T, Curi Deresi kenarında yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen Naci T'nin işlemleri sürüyor.

Öte yandan Canan T'nin Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.