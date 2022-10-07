Nusret salatası tulum peynirli salata tarifi tadı damakta kalıyor!

Bir kere yapınca sürekli yapmak isteyeceğiniz bağımlılık yapan bir salata tarifi paylaşıyoruz. Nusret'in meşhur salatalarından olan tulumlu salatanın tadına bayılacaksınız. Enfes Erzincan tulumu, yeşillikleri ve nar ekşili sosuyla bu lezzet kendine aşık edecek! İşte tulum peynirli Nusret salatası...

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Bugünkü tarifimiz hep aynı salata tarifini yapmaktan sıkılanlar için olacak. İsterseniz hafif bir ana öğün olarak da tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Tam bir vitamin bombası bu salata ana yemeğinizin yanına da çok yakışacak. Yapılışı yalnızca birkaç dakikanızı alacak bu lezzetli tarifi mutlaka denemenizi öneriyoruz. İşte tulumlu Nusret salatası tarifi...

Nusret salatası malzemeleri neler?

4-5 yaprak marul

Yarım demet maydanoz

Yarım demet roka

2 dal taze nane

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 avuç mısır

1-2 avuç nar

1 avuç kuru üzüm

1 adet salatalık

1 adet çarliston biber

4-5 adet çeri domates

Yarım kapya biber

1 çay bardağı tulum peyniri

Tuz

Limon

Yağ

Nar ekşisi

Nasıl yapılır?

Malzemeler güzelce yıkanır. Yeşillikler doğranır. Biberler ince ince doğranır.

Salatalık doğranır. Domatesler 2 veya 4 e bölünür ve geniş bir kaba alınır.

Mısır, nar, üzüm ve ceviz de kaba eklenir. Tuz, limon, nar ekşisi ve yağ da eklenerek malzemeler güzelce karıştırılır. Salata servis edeceğimiz tabağa alındıktan sonra üzerine tulum peyniri serpiştirilir ve biraz daha nar ekşisi gezdirilir. Salatamız hazır. Afiyet olsun.