Konu komşuya dağıtmak için yapıp hepsini siz yiyeceksiniz! İşte ağızda dağılan mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi

Mevlid Kandili'nin gelmesiyle kandil simidi tarifi de araştırılmaya başlandı. Pastaneden almak istemeyen kişiler, kandil simidini evde yapmak isteyenler internet üzerinden tarihleri araştırıyor. İşte tadına doyum olmayan kandil simidi malzemeleri ve tarifi.

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Tadı herkes tarafından beğenilen kandil simidi, evlerde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Pastanelerde de kapış kapış satılan kandil simidini yapmak için birçok kişi internet üzerinden tarifleri araştırıyor.

İşte kısa sürede yapılan ve malzemeleri hemen hemen her evde bulunan kandil simidinin yapılışı...

Mahlepsiz kandil simidi malzemeleri

2 çorba kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

1,5 çorba kaşığı şeker

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

125 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

Üzeri için

Susam

1 yumurta beyazı

Çörek otu

Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?

Mahlepsiz kandil simidi yapmak için ilk önce oda sıcaklığında bekletmiş olduğunuz tereyağı, yumurta sarısı, sirke, sıvıyağ, yoğurt, şeker ve tuzu geniş bir kaba alarak güzelce karıştırın. İyice karışan malzemelerin üzerine de un ve kabartma tozunu ekleyerek güzelce yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına geldiği an hamurdan küçük parçalar alarak elinizde (avuç içinizde) yuvarlayın. Yuvarlak hamur parçalarını elinizde açın ve ortalarını da şişe kapağı ya da hamur aparatı ile keserek simit şekline getirin. Simitleri ilk olarak yumurta beyazına sonra da susama batırın. Tepsiye dizmiş olduğunuz simitleri önceden ısıttığınız 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Mahlepsiz kandil simitleriniz servise hazır.

Mahlepli kandil simidi malzemeleri

125 gram eritilmiş tereyağı

4,5 su bardağı un

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1,5 çay bardağı sulu yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için:

Susam

Yumurta

Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin. İyice karıştırmış olduğunuz malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş bir şekilde ilave edin. Sonrasında da tüm malzemeleri yoğurun. Hamurunuz kulak memesi yumuşaklığında bulunmalı. İyice yoğrulan hamuru bir kenara alın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada, fırın tepsinizi yağlayın, hamurun üzerine süreceğiniz susam ve yumurtayı bir yandan hazırlayın. Dinlenen hamurdan küçük parçalar koparın ve eliniz ile simit biçimini verin.

Şekil vermiş olduğunuz hamurları ilk olarak yumurtaya sonra da susama batırın. Hazırlamış olduğunuz tepsiye dizdiğiniz kandil simitlerini önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Simitlerin rengi çok kızarmadan fırından alın ve soğuma işlemine alın ve soğuduktan sonra servis edin.